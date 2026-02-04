Exhorto internacional: la justicia argentina reclamó a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro

El pedido se enmarca en una causa por presuntos delitos de lesa humanidad tramitada en la Argentina.

La Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2 ordenó este miércoles librar un exhorto internacional a los Estados Unidos para solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de someterlo a proceso en la Argentina en el marco de una causa por presuntos delitos de lesa humanidad.

La resolución fue firmada esta mañana en el expediente CFP 2001/2023, en el que se investigan hechos que encuadrarían en ese tipo de delitos. En su fundamentación, el tribunal señaló que Maduro “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”, lo que habilitaría la activación del mecanismo de cooperación judicial internacional.

La decisión responde a una orden de la Sala I de la Cámara del fuero, que el 23 de septiembre de 2024 había dispuesto la detención y declaración indagatoria del mandatario venezolano. Ese mandato fue ratificado el 15 de enero de 2026, en el marco de un incidente tramitado en la misma causa.

El pedido de extradición se ampara en el Tratado de Extradición firmado entre la Argentina y los Estados Unidos en 1997. En ese contexto, el juzgado dispuso la urgente traducción del exhorto y ordenó que el trámite sea canalizado a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería argentina.