Evaluación Aprender: 44% de los alumnos tiene problemas en Lengua

Este martes el Gobierno nacional difundió los resultados de las pruebas Aprender, que demostraron una fuerte caída en Lengua y una leve baja en los conocimientos de Matemática. También quedó en evidencia como la pandemia afectó los aprendizajes en los chicos pobres.

La evaluación tomada durante diciembre del año pasado a alumnos de sexto grado de todo el país, reveló que casi el doble de ellos no alcanza un nivel satisfactorio en la comprensión de textos, comparado a 2018, cuando fue la última vez que se había llevado adelante este operativo.

El 44% de los alumnos de sexto grado del país ahora tiene dificultades para comprender un texto adaptado a su edad: no pueden jerarquizar la información, no tienen incorporada la práctica de la relectura y no pueden reflexionar sobre el tipo de narrador o las características de los personajes, entre otras dificultades. En cambio en 2018, el porcentaje era del 24,7%.

La pandemia pareció no tener un impacto tan grave en Matemáticas, aspecto en el cual las mediciones ya eran malas antes. Aquí hubo una leve caída pero que no fue “estadísticamente significativa”, informó el Ministerio de Educación.

En concreto: en el año 2018 era 42,6% el porcentaje de alumnos que no llegaba a un nivel satisfactorio. Ahora, en Aprender 2021 ese porcentaje asciende a 45,2%. El deterioro fue de 2,6 puntos porcentuales. La caída en Matemática se da en todo el país, y todos los niveles sociales, explican desde el Ministerio de Educación.

La pandemia empeoró la enseñanza en los chicos pobres

Otro dato que arrojó la evaluación fue cómo la pandemia afectó a los alumnos más pobres. Aquí particularmente el desempeño en Lengua llegó a niveles alarmantes: hoy, casi 7 de cada 10 alumnos del nivel socioeconómico bajo (68,1%) no llega a un nivel satisfactorio en comprensión de textos. Y 4 de cada 10 (el 41,9%) ni siquiera llega al nivel básico.

Por el contrario, entre los alumnos de nivel socioeconómico alto los que no alcanzan un nivel satisfactorio son el 21,8%. Es decir, que hay 49,3 puntos porcentuales de diferencia entre los chicos pobres con problemas en Lengua con respecto a los del nivel socioeconómico alto.

En Matemática también hay mucha diferencia entre chicos de distintos sectores sociales. Mientras que son 25,5% los chicos de nivel alto que no llega un nivel satisfactorio en esta disciplina, el porcentaje asciende a 68,1% entre los chicos más pobres.