Estela de Carlotto, dura contra Javier Milei: "No es un presidente, sino un monstruo"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó duras críticas al presidente Javier Milei, a quien calificó como “un monstruo” y denunció que en la Argentina actual se vive “una democracia sucia”, marcada por la desigualdad, la impunidad y el miedo.

“Tenemos democracia, pero estamos peleados porque esta es una democracia sucia, donde vale todo, la plata se gira donde quieren ‘los privilegiados’ y el pueblo está empobrecido”, afirmó Carlotto, de 94 años.

Carlotto sostuvo: “Este hombre, que yo no considero un presidente, sino un monstruo, porque con tranquilidad comete delitos que no se castigan y está destruyendo nuestro país en lo moral y económico”.

La referente de derechos humanos también cuestionó el contexto social y político que posibilitó la reelección de Milei en las elecciones legislativas de octubre. “El presidente fue elegido por segunda vez: hay algo que anda mal”, señaló. Y añadió: “Quizás no estábamos preparadas para dar notas para que la gente entienda qué tiene que hacer… hay otras personas buenas… pero hay miedo y eso paraliza y te dice ‘no te metas, cuidado’. Aunque un gobierno sea votado, el miedo borra la palabra democracia”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en El Destape Radio y tuvieron fuerte repercusión en redes sociales y medios digitales. Carlotto trazó un paralelismo con el pasado dictatorial y afirmó: “Vemos a los jubilados, cómo los golpean”, en referencia a los episodios represivos registrados en movilizaciones contra las reformas previsionales impulsadas por el Gobierno nacional.