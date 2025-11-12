12 de noviembre de 2025 - 11:40

Estela de Carlotto, dura contra Javier Milei: "No es un presidente, sino un monstruo"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo denunció que en la Argentina actual se vive “una democracia sucia”, marcada por la desigualdad, la impunidad y el miedo.

Estela de Carlotto cumplió 95 años y Cristina Kirchner le dedicó un emotivo mensaje

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó duras críticas al presidente Javier Milei, a quien calificó como “un monstruo” y denunció que en la Argentina actual se vive “una democracia sucia”, marcada por la desigualdad, la impunidad y el miedo.

“Tenemos democracia, pero estamos peleados porque esta es una democracia sucia, donde vale todo, la plata se gira donde quieren ‘los privilegiados’ y el pueblo está empobrecido”, afirmó Carlotto, de 94 años.

Carlotto sostuvo: “Este hombre, que yo no considero un presidente, sino un monstruo, porque con tranquilidad comete delitos que no se castigan y está destruyendo nuestro país en lo moral y económico”.

La referente de derechos humanos también cuestionó el contexto social y político que posibilitó la reelección de Milei en las elecciones legislativas de octubre. “El presidente fue elegido por segunda vez: hay algo que anda mal”, señaló. Y añadió: “Quizás no estábamos preparadas para dar notas para que la gente entienda qué tiene que hacer… hay otras personas buenas… pero hay miedo y eso paraliza y te dice ‘no te metas, cuidado’. Aunque un gobierno sea votado, el miedo borra la palabra democracia”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en El Destape Radio y tuvieron fuerte repercusión en redes sociales y medios digitales. Carlotto trazó un paralelismo con el pasado dictatorial y afirmó: “Vemos a los jubilados, cómo los golpean”, en referencia a los episodios represivos registrados en movilizaciones contra las reformas previsionales impulsadas por el Gobierno nacional.

La titular de Abuelas viene denunciando desde el inicio del actual mandato la falta de financiamiento estatal para programas de memoria, verdad y Justicia, y ha calificado esa situación como una “deuda impaga” del Estado con los organismos de derechos humanos.

Abuelas de Plaza de Mayo confirmó que el próximo 24 de marzo realizará una vigilia conmemorativa a 50 años del golpe de Estado de 1976, en el marco de una creciente preocupación por el rumbo de las políticas de derechos humanos en el país.

