Estela de Carlotto cumplió 95 años y Cristina Kirchner le dedicó un emotivo mensaje: "Una persona imprescindible en la historia"

Además, la ex presidente reveló que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo la visitó ayer en su prisión domiciliaria.

Estela de Carlotto cumplió 95 años y Cristina Kirchner le dedicó un emotivo mensaje

Estela de Carlotto cumplió 95 años y Cristina Kirchner le dedicó un emotivo mensaje

Acompañando el saludo con una foto reciente de ambas, Cristina reveló que Carlotto la visitó el día anterior en su domicilio de San José 1111. “Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme”, escribió la exmandataria.

En su publicación, Fernández de Kirchner destacó la fortaleza, serenidad y calidez de la histórica referente de derechos humanos:

“La serenidad y calidez que transmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora”, expresó.

Finalmente, Cristina definió a Estela de Carlotto como “una de esas personas imprescindibles en la historia” de la Argentina y cerró su mensaje con un afectuoso saludo:

“Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto”.

Carlotto, símbolo de la lucha por la memoria, verdad y justicia, continúa al frente de Abuelas de Plaza de Mayo, organización que desde 1977 trabaja incansablemente en la búsqueda de los nietos apropiados durante la última dictadura militar.

