Esteban Allasino: “La gente siente que el Estado les debe cosas y que la política es egoista”

El intendente Esteban Allasino se muestra enfocado en la gestión de Luján de Cuyo y por eso prefiere hacer silencio sobre la rosca política. Es el único dirigente de La Unión Mendocina que muestra ese perfil, dado su papel en el Ejecutivo municipal y su vínculo con la Provincia. De esa manera logró anuncios importantes para su departamento.

En esta entrevista habla por primera vez de la interna del Pro y de la posible fusión con La Libertad Avanza. Además, cuando lo señalan cercano a Ulpiano Suárez, suma a Matías Stevanato como uno de sus pares destacados. Aporta también su opinión sobre la lucha antigranizo.

- ¿Qué análisis hace de los primeros siete meses de gestión y qué medidas o proyectos faltan por cumplir hasta fin de año?

Hemos podido cumplir hasta la fecha con lo previsto en el plan de obras, pudiendo darle continuidad a lo que veníamos haciendo. Por ejemplo, estamos con obras muy importantes en la calle Terrada, del sur del departamento, o en la calle Civit, en el límite con Maipú.

También pudimos lanzar el nuevo sistema de higiene urbana, que es único a nivel provincial. Está asociado a la plataforma llamada “Limpiando Luján” y nos permite saber en tiempo real dónde están los camiones, horarios y cuando llegan a la casa del vecino. Nos falta implementarlo en la zona de Perdriel y en la zona de Vertientes del Pedemonte y Las Compuertas. Está todo atado también a cuestiones de flujo económico, para no comprometer más recursos de los que la municipalidad recauda.

Estamos avanzando con la micro medición del agua y en este periodo vamos a abarcar 23 barrios más. Vamos a seguir con el plan de obras en el segundo semestre, recordando que solo Luján y Maipú somos operadores de agua y cloaca en el Gran Mendoza, por lo que es una parte central de la gestión.

Estamos haciendo cuatro perforaciones –revamping-, para la refuncionalización de la planta Cipoletti. Y estamos desarrollando una nueva estrategia de almacenaje y distribución en las zonas más críticas con un sistema de pulmones, que son reservas estratégicas que se activan en el verano cuando los picos de consumo suben.

Y esto va de la mano de un ambicioso plan logístico en la parte de desarrollo económico. En agosto vamos a abrir los sobres para el desarrollo de la primera plataforma logística integral y multimodal del oeste argentino. En el enlace entre la Ruta 7 y la refinería, vamos a desarrollar en una articulación público-privada, un complejo logístico ejemplo. Y que ojalá que permita que Mendoza, y no solo Luján, siga creciendo y ofreciendo más empleo. Yo estoy convencido de que el departamento es la puerta de Argentina hacia el Pacífico.

- Cuando se abrió la discusión por los fondos de Portezuelo, desde Luján presentaron 7 proyectos, votados por el Concejo Deliberante. ¿Son solamente estas iniciativas las que tienen en mente o hay algunas más que se puedan incorporar al plan?

Atentos a que estos recursos son de todos los mendocinos y se pueden volcar en sus necesidades, buscamos un aval social y político. El Concejo Deliberante representa todos los espacios políticos, no solo el oficialismo de Luján, y de manera unánime se votaron estos proyectos, pero que son una parte. Hay cuestiones muy vinculadas al agua, todo lo que es la solución de abastecimiento de cloacal para el sur del departamento, la ampliación de la planta potabilizadora y los nuevos acueductos para la zona norte del departamento.

Tenemos la ilusión de generar un parque fotovoltaico municipal que nos permita “netear” los consumos. Es decir, que la energía que produzcamos equivalga a la que consumimos y que eso deje de ser un gasto y pase a ser una inversión en sustentabilidad. Todo lo que tiene que ver con la refuncionalización de la Ruta 40. El Acceso Sur necesita imperiosamente una tercera vía.

Una de las demandas más importantes que tiene la comunidad es la culminación y puesta en funcionamiento del Hospital de Luján. Un proyecto que, cada vez que hay elecciones, lo prometen y después no está. En esto no hago diferenciación política. Además, no solo va a brindarle servicios a Luján, está estratégicamente ubicado también para Maipú. He tenido muchas conversaciones con el ministro de Salud de la provincia, porque él manifiesta que hay un camino para andar, pero creo que hay que ponerle punto final a esta discusión y que se construya.

Después, tenemos que hacer que el Metrotranvía llegue a la ciudad de Luján, hasta el Parque Ferri. Y ese tercer tramo tiene que acompañar una solución de demanda habitacional vulnerable, en la zona de Drummond.

Más allá de todas las variables de repago o no, tenemos que pensar que los fondos tampoco es tanta plata. La ciudad de Medellín con 4 millones de habitantes, invierte todos los años en infraestructura 1.800 millones de dólares. Entonces, 1.023 suena a un montón pero tampoco es tanto.

- Después de la sanción del nuevo coeficiente de coparticipación, ¿cree que debe debatirse a la brevedad una nueva ley de reparto?

La actual ley de coparticipación es mala porque da a todos de manera equivalente recursos, sin discutir qué municipios aportan más a la economía de Mendoza. Los dos municipios que más aportan son la Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo, pero no recuperan ese esfuerzo de su comunidad que invierte y emplea.

Entonces tenemos una ley que no te premia. Y si no te premia, ¿por qué vos vas a hacer un esfuerzo? Si a modelo nacional nos remitimos, la provincia de Formosa siempre se señalaba como una provincia mal administrada porque el 93% de los recursos vienen de la coparticipación nacional y entonces no hay estímulo a que cambie su materia económica y sea productiva. En Mendoza estamos aplicando una ley que es parecida, porque hay muchos municipios que no hacen un esfuerzo en recaudar las tasas por los servicios municipales, porque el 90% de su gestión económica es por la coparticipación.

Luján no. Entonces, si no recaudamos, no vamos a prestar los servicios porque somos grandes. Es una superficie muy grande, de casi 5.000 kilómetros cuadrados. La discusión que planteo es que hagamos una ley que premie el esfuerzo por crecer, la atracción de inversiones y un inteligente rol del municipio en la articulación público-privada.

Si no, tenemos un Estado bobo. Son mucho más fáciles las medidas populares que las correctas. Yo quiero cobrar el agua por lo que cada uno consume porque si no, justos pagan por pecadores. Aquel que la despilfarra, paga lo mismo que el que la cuida. Y con los recursos públicos pasa lo mismo. Hay que darles más recursos al que mejor salubridad fiscal tiene y al que más aporta a la economía de Mendoza.

De manera resumida, hay que ir a una discusión de fondo. El actual coeficiente, que creció en comparación al que teníamos en el 2010, tiene todos esos vicios. Sea mayor el valor, da igual, porque lo que tiene es que está mal la matriz de distribución. De todas formas, la discusión final, que se abordó y tiene parcial aprobación por parte de la legislatura, porque no fue unánime la votación, representa estas voces que yo te digo. Ojalá que la próxima ley de coparticipación sea de estímulo, porque si no, nos vamos a quedar administrando pobreza en vez de tener como foco generar riqueza.

- ¿La discusión tiene que empezar por el Congreso municipal, como propone el Gobierno, o directamente conformar la Bicameral en la Legislatura?

La ley establece la posibilidad de conformar una Bicameral. La verdad que si se conforma sin la voz de los intendentes, es mala porque va a ser la voz de los legisladores. No tengo nada en contra de ellos, pero te aseguro que nadie conoce mejor la realidad del municipio que el intendente. No yo, todos. Cada uno conoce mucho mejor sus pagos que un legislador, que tiene otro ritmo de trabajo. No por nada se critica de manera tan exacerbada a la casta política y siempre se la vincula con las funciones legislativas.

Nosotros, los que estamos en el Ejecutivo administramos, le ponemos mucha actitud y compromiso. Entonces, tal vez la figura de este otro escenario, puede ser más representativa. O tal vez hay que buscar que ambos trabajen en simultáneo, porque finalmente hay que legislar lo que se haga. No me interesa tanto dónde se haga, lo que me interesa es que la voz de los intendentes esté bien clara y presente.

- ¿Luján participaría en ese congreso?

Por supuesto. Pero con esto que digo, dejar de administrar pobreza para pasar a una matriz de generación de riqueza.

- ¿Cómo tomó la decisión de retirar los aviones y las medidas de Producción sobre créditos para malla antigranizo y seguros?

Yo soy ingeniero civil, no agrónomo. Entonces para ser muy respetuoso, porque es un tema muy sensible y habla del empleo de un montón de familias, consultamos a los expertos y todos nos hicieron el siguiente análisis. Hay cinco regiones vitivinícolas a nivel mundial que se parecen a Mendoza: en Italia, Francia, España, Sudáfrica y California.

En las cinco, las medidas para paliar las amenazas del granizo son tres: seguros agrícolas, malla antigranizo y la siembra de nubes. El mercado de seguros en Mendoza y en Argentina es paupérrimo; mientras que la cantidad de hectáreas con protección de malla antigranizo, al menos en Luján, es menos de la mitad y el acceso a créditos es deficitario.

Nosotros vamos a eliminar la siembra de nubes, dónde hay un informe firmado por los mismos funcionarios públicos que dice que es bueno. A una situación compleja la hemos complejizado aún más. Yo no voy a discutir si la decisión del ministerio es mala o buena porque ellos tendrán sus argumentos. Lo que sí digo es que los argumentos de los técnicos que nosotros consultamos, hablan de que hay que sostener estas tres herramientas.

Me parece que hay que sostener la lucha antigranizo porque está validada por los mismos informes técnicos de la empresa que lo opera, hasta tanto tengamos una densificación de los otros productos que es la malla y los seguros agrícolas que los reemplacen. Está descoordinado, porque no se han potenciado las otras dos herramientas.

- A pesar de los diferentes colores políticos, se ve una buena relación con Cornejo. Se ha plasmado en anuncios como el clúster logístico o el parque solar en Anchoris…

Mi sensación personal es que al promedio de los vecinos de Luján y en simultáneo en Mendoza, sienten que el Estado les debe un montón de cosas. Sienten que la política ha sido muy egoísta en poner primero sus discusiones, antes que las discusiones de la ciudadanía. Es una sensación que la tomo muy propia y por eso trato de no entrar en esa.

Si la mesa de trabajo o de diálogo con cualquier otro espacio, sea otro municipio como puede ser el caso de Maipú, que también pertenece a otro espacio político o con la provincia de Mendoza, tiene como finalidad mejorar los servicios y dar más empleo a los vecinos de Luján. Y saldar esa deuda con la sociedad, yo voy a estar con humildad, tratando de sacar lo mejor posible para mis vecinos.

En contraposición a eso, sí una situación me obliga a mí, a tener que hacer una defensa férrea a los intereses de los vecinos de Luján, también lo voy a hacer. Hay que ser mucho más honestos y prácticos, no dejarse llevar tanto por las pertenencias políticas. Porque yo trabajo para todos los vecinos de Luján, los que me votaron y los que no también.

Eso significa tener la habilidad y la estrategia clara para que siempre lo que suceda sea en beneficio de los vecinos de ellos. Si no, terminan trabajando los políticos para los políticos. Y la gente la sigue pasando mal. Hay que romper esa lógica con mucho más humildad y con la habilidad de hacer los acuerdos beneficiosos para los vecinos.

- A tono de lo que dice, también se mantuvo al margen de la interna del Pro. Al menos públicamente no se expresó ¿Qué análisis hace de la elección y del futuro del partido?

La verdad es que las internas de los partidos, poco le interesan al ciudadano promedio. Si votaron 3.000 o 4.000 personas es un montón, de más de 2 millones de habitantes que tiene Mendoza. Como es un tema que poco tiene que ver con la realidad del departamento, yo preferí no hacer ninguna expresión pública. Ganó una de las facciones representada por Gabriel Pradines, que lo conozco. Es ingeniero, joven y buen tipo.

Ojalá que pueda recuperar la autonomía del partido para que haya un espacio político que sea crítico de las cosas que suceden en los cotidianos. Si no, tenemos todas las representaciones políticas calladas de situaciones que hay que corregir. El Pro nació como una propuesta republicana y defiende esos valores. Está bien que sea autónomo y tenga su propia capacidad de decisión de liderazgo. Pero mi trabajo es administrar los recursos de Luján, entonces prefiero estar 100% enfocado en eso y no desviarme en cuestiones partidarias. No sé si votaron 900 vecinos de 175.000, que me piden a mí que labure por los problemas del día a día.

- Se habla mucho de la posible fusión del Pro con La Libertad Avanza. ¿Cual es su observación?

Acá, La Libertad Avanza, al menos en Mendoza es un espacio en gestación. Creo que están juntando avales, la verdad no estoy muy en el tema. Si se encuentran temas afines, republicanos, de progreso y de poder hacer que se venza esa vieja y triste canción “combatiendo el capital”… La verdad que, a la Argentina le ha hecho muy mal tener ese eslogan de que el empresario privado es malo.

Si hay un equilibrio, cada uno se dedica a lo que tiene que hacer y hacerlo bien y si en esa discusión, hay puntos de acuerdo entre distintos espacios políticos, La Libertad Avanza, el Pro u otro, bienvenido que se junten. Para que haya una mayor cantidad de voluntades tratando de cambiar la realidad del país, porque toda esta discusión no tendría sentido si este fuera un país pujante y sin pobreza. Es un país donde la política le debe mucho a la gente, entonces para resolverlo, la política tiene que ponerse de acuerdo.

- ¿Lo sumaría al Radicalismo en esa posible alianza?

Por supuesto, cualquier espacio político que tenga esa mirada. Y además del espacio político, las personas. Porque después los políticos cambian de afiliación, pero tienen un valor y conocimiento. Me parece que es un tema importante seguramente, pero tampoco voy a ser quien lo define. El año que viene van a haber elecciones que van a desviar la atención de los políticos de su tarea cotidiana, en ver cuántos votos más o menos consiguen. Discusiones secundarias que solo satisfacen a los políticos.

Si en vez de hacer eso, se pueden sentar todos aquellos que tienen una mirada afín de construir un Luján, una Mendoza y una Argentina, pujantes… Se pelean 2 o 3 meses para la campaña y después están todos juntos. Si eso lo podemos simplificar haciendo acuerdos globales donde queremos ir, bienvenido. Porque vamos a estar más tiempo trabajando por el sueldo que nos pagan.

- La semana pasada, Ulpiano Suárez mencionó que con usted se ríen de las especulaciones que hacen sobre su cercanía política, ¿qué dice al respecto?

Hay dos intendentes del Gran Mendoza que renovaron y son muy buenos en su gestión, que son Ulpiano Suárez en la Ciudad de Mendoza y Matías Stevanato en Maipú. Son tipos jóvenes que laburan bien y no por nada ganaron por un montón de diferencia contra sus competidores. Yo trato de aprender de ellos.

Cada uno tiene sus diferenciales, me gusta mucho como la Ciudad habla de la innovación y de desarrollo sustentable. En la Municipalidad de Maipú tenemos una gran alianza en todo lo que es la operación del agua. Ellos son muy buenos y también lo son en todo el trabajo territorial. La verdad que han logrado una muy buena llegada al vecino.

A mí me gusta aprender de eso, pero después yo soy intendente. Me quedan varios meses de contrato con los vecinos y mi intención es esa, yo no hago mayores proyecciones. Ellos si harán las suyas porque son tipos mucho más consumados en la política.

Me parece muy bien lo que decía Ulpiano, no es tiempo de invertir en ese tema de las candidaturas. Hay que trabajar e insisto, en la medida que la política resuelva los problemas de los vecinos, bienvenido. Si la política quiere resolver los problemas de los políticos, yo en esa conversación no estoy.