Estados Unidos volvió a respaldar las reformas de Milei: "Argentina merece el apoyo del FMI"

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, se reunió con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

El funcionario también advirtió que no todos los países deberían recibir asistencia automáticamente: “Pero no todos los países se lo merecen. El FMI debe hacer que los países rindan cuentas de la implementación de las reformas económicas. Y a veces, el FMI tiene que decir que no. La organización no tiene ninguna obligación de conceder préstamos a los países que no apliquen reformas. La estabilidad económica y el crecimiento deberían ser los indicadores del éxito del FMI, no la cantidad de dinero que presta la institución”.