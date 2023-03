Espert, sin filtro contra Agustín Rossi en el Congreso: “¡No te hagás el canchero, caradura!”

Este miércoles Agustín Rossi presentó ante la Cámara de Diputados su primer informe de gestión. Una de las mayores críticas contra esta exposición la tuvo José Luis Espert, quien apuntó contra el jefe de Gabinete y lo llamó “canchero” y “caradura”, al no haber mencionado en el documento de 1.735 páginas el problema de la inflación en el país. Además, el legislador de Avanza Libertad afirmó que la política que lleva adelante el Gobierno respecto a los derechos humanos “es un curro”.

A Espert le dio la palabra la presidente de la Cámara Alta, Cecilia Moreau, en medio de un clima tensionado debido a que Rossi se había referido al “intento de magnicidio” contra Cristina Kirchner.

Espert entonces tomó la palabra: “La verdad señor Jefe de Gabinete yo no sé cómo no le da vergüenza. En lugar de venir a brindar un informe a los representantes del pueblo, dedicarse 30 minutos de algunos números todos tirados de los pelos y luego venir acá a cagarnos a pedos. Una vergüenza”.

Luego, el diputado criticó fuertemente la política de derechos humanos del oficialismo, calificándola de “curro” y decidió también apuntar contra Aerolíneas Argentinas: “Aerolíneas Argentinas deberían cerrarla directamente. Porque la pobre gente que tiene que volar por Aerolíneas Argentinas, para conversar dos horas en Córdoba, Catamarca o La Rioja, tarda tres días hoy”, dijo, manifestando que se debería pasar a una política de “cielos abiertos”.

Sin embargo, el punto más caliente fue cuando habló respecto a la inflación: “Y voy a hablar de algo trascendental, que usted como un caradura al pueblo no le habla: la inflación. Se come el salario de los trabajadores privados y públicos. Los jubilados se mueren de hambre por la inflación. La gente no llega a fin de mes y la pobreza explota. Y de la mano de la pobreza explota la indigencia, la marginalidad, la inseguridad y el narcotráfico. Las empresas se funden y se van de la Argentina”, expresó el líder de Avanza Libertad.

“Usted es un ignorante supino. No es un fenómeno multicausal como dicen acá en su informe. La inflación se cura con remedios monetarios. Si sobra dinero, el dinero pierde poder adquisitivo. ¿Tan difícil es que le entre en la cabeza? Y no ha dicho sobre el tema ni una palabra”, expresó.

Además, expresó su bronca debido a que Rossi no lo miraba mientras hablaba: “No tenés la educación de mirarme. ¡No te hagás el canchero, caradura! No hablaste nada de la inflación”, exclamó. En tanto, Rossi se defendió asegurando que estaba mirándolo por la pantalla gigante del recinto.

El jefe de Gabiete, antes de responder a los planteos de diputados de diversos espacios políticos, decidió contestarle a Espert: “Estuve 10 años acá (fue diputado nacional por Santa Fe de 2005 a 2013, y entre 2017 y 2019). Nunca me insultaron tanto como usted. Se lo quiere decir, tiene un mérito. Quería sacarse una cucarda, tiene un mérito. Supongo yo que será su forma fascistoide de expresarse”, sentenció.

“Los que hablan del curro de los derechos humanos le están currando a la democracia”

El jefe de Gabinete se expresó en contra de aquellos funcionarios que se refieren a los derechos humanos como “curro”, como así también contra aquellos que no reconocen que haya habido 30.000 desaparecidos.

Agustín Rossi durante su informe de gestión ante el Congreso. Foto: Gentileza Clarín

“Para muchos de la dirigencia política no fue una dictadura, fue simplemente otro gobierno. Los que hablan del curro de los derechos humanos le están currando a la democracia”, dijo.

La diputada libertaria Victoria Villarroel, conocida por defender a exmilitares, lo cruzó y le pidió que “diga los nombres”.

Además, se lamentó por el aumento de la violencia político en el país. “El intento de magnicidio contra Cristina Kirchner hubiese merecido una respuesta más contundente de la totalidad de la dirigencia”, aseguró, haciendo luego mención a la falta de condena del hecho por parte de Patricia Bullrich. Sin embargo, el diputado del PRO Hernán Lombardi lo contradijo: “Lo hizo el mismo día, está mintiendo”, contestó.