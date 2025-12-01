Escándalo en el Senado: forcejeos, cerrajero y gritos por la disputa de un despacho

El Senado volvió a quedar envuelto en escenas de tensión. Esta vez , la senadora fueguina Cándida López intentó acceder a un despacho acompañado por su esposo, el concejal Juan Carlos Pino, y un cerrajero .

El episodio quedó registrado en videos que circularon entre empleados de la Cámara Alta. Todo terminó con la intervención de personal de seguridad y un fuerte cruce entre legisladores y autoridades administrativas.

Según el entorno de López, la oficina ubicada en el cuarto piso le había sido cedida por su compañero de bancada José Leavy (que concluye su mandato el próximo 10 de diciembre), a partir de una intermediación del senador Carlos Linares. Además afirman que el espacio era utilizado desde hacía dos semanas , según reportó La Nación.

Sin embargo, el conflicto estalló con lo dispuesto por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, en el decreto 488/25. Se trata de un proceso de ordenamiento interno que incluye la reasignación de los despachos de los legisladores con mandato concluido .

El problema comenzó cuando el cerrajero convocado por López empezó a manipular la cerradura , situación que motivó la inmediata intervención del personal de seguridad para impedirlo. En las imágenes se observan empujones, forcejeos y un intercambio subido de tono, con Pino reclamando que “no toquen a la senadora” , mientras los agentes respondían que estaban cumpliendo instrucciones de la presidencia de la Cámara.

En otro momento del video, López pide a una colaboradora que “llame a Juliana”, en referencia a la senadora Juliana Di Tullio, quien también se hizo presente en el lugar junto al jefe de bancada José Mayans. La tensión escaló al punto de que la legisladora solicitó la presencia del médico del Senado para constatar una supuesta agresión.

El facultativo detectó únicamente un pequeño hematoma en el tobillo y aclaró que no podía determinar su origen, algo que corresponde evaluar a un médico legista.

El despacho de la discordia

Voceros de la senadora sostienen que el objetivo de la visita era recuperar pertenencias personales. Entre los elementos se encontraba una computadora que —según indican— había quedado dentro del despacho al que ya no podían acceder desde que Villarruel ordenó cambiar la cerradura el viernes pasado.

La disputa por oficinas no es nueva en la Cámara Alta y suele repetirse en cada recambio parlamentario. Sin embargo, fuentes legislativas destacaron que hacía años que un conflicto por despachos no escalaba al nivel de tensión registrado en este caso.

El senador kirchnerista salteño Sergio Leavy El senador kirchnerista salteño Sergio Leavy. Cuarto

Mientras algunos colaboradores de Leavy aseguran que la oficina no había sido cedida a López, otras versiones indican que el senador salteño había expresado su intención de entregarla a la legisladora Flavia Royón, quien finalmente obtuvo otro despacho por parte de Juan Carlos Romero.

Tras más de dos horas de discusiones, López, Pino y Di Tullio se retiraron del lugar sin poder acceder a la oficina. Se esperaba la presencia de algún colaborador de Leavy para verificar si, como sostiene la fueguina, dentro del despacho permanecen pertenencias de su propiedad.