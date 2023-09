Encuestas: se impone Cornejo con alto índice de votantes indecisos

A menos de 20 días de las elecciones provinciales, las encuestas empiezan a pronosticar quién podría ser el próximo gobernador. Estudios provinciales y departamentales tienen una coincidencia: Alfredo Cornejo sigue arriba aunque el porcentaje de indecisos supera los 20 puntos.

Este escenario, según quien hizo la encuesta, difiere en la ventaja del primero al segundo lugar, que queda en manos de Omar de Marchi por La Unión Mendocina. En tanto el peronismo, con Omar Parisi como principal candidato, no logra repuntar y sigue en el tercer lugar.

Amplia diferencia en “La Matanza”

El resultado del sondeo de Elbio Rodríguez, que trabaja para Alfredo Cornejo, en Guaymallén, departamento mencionado como “La Matanza mendocina” por el caudal de votos, ubica a Cornejo con 41% y De Marchi con 21%. Es decir, la diferencia es de 20 puntos exactos. Muy atrás, con 6.7%, aparece el peronista Omar Parisi. Los indecisos alcanzan el 21.3% del estudio, encargado por Cambia Mendoza, de 425 casos en forma presencial en distintas partes del departamento entre el 26 y 27 de agosto.

En las comparaciones con las elecciones primarias en ese mismo departamento, Rodríguez advierte que los números no se mueven mucho entre los frentes, excepto en el peronismo. El Frente Elegí cosechó el 13.6% de los votos entre las cuatro propuestas y en este estudio, Omar Parisi se anota con el 6.7% de las preferencias en Guaymallén.

Según los datos que exhibe, Cornejo sacó el 27.6% y Luis Petri el 17.3% el 11 de junio, reuniendo 44.9% en esa comuna. Los números actuales marcan una merma hasta llegar a los 41 puntos, pero la conclusión que surge es relevante: “Cornejo estaría reteniendo casi el 80% de los votos que fueron a Petri”, dice Rodríguez a Los Andes con las planillas en la mano.

Carlos Melconian nombrado Ministro de Economía si Patricia Bullrrich llega a ser presidente, presentó ante empresarios y políticos en el Hotel Hyatt. Luis Petri junto a Carlos Melconian y Alfredo Cornejo. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El dato no es menor, porque una de las grandes incógnitas después de las primarias era qué pasaría con el electorado que votó por el sanmartiniano. La volatilidad electoral de estos tiempos confirma que los sufragios no son de nadie y los apoyos a uno u otro candidato no son determinantes.

Cinco zonas en Guaymallén

Rodríguez dividió la muestra en cinco estratos geográficos y hay algunas curiosidades. La zona que comprende El Bermejo y El Sauce no ha sido afín al radicalismo, pero así y todo obtiene 44.9% contra 21.9% del líder de La Unión Mendocina. Hay 23 puntos de diferencia. Es también la porción con menos indecisos: 14.2 frente a más de veinte puntos en el resto de los estratos.

Cornejo se impone con comodidad en Dorrego-La Cañadita, una zona que si bien no es de las más pobladas, tiene un componente fuerte de clase media y media alta. Allí es donde mejor le va al candidato de Cambia Mendoza y donde peor mide el lujanino: 47.1% a 18.2%.

En Corralitos es donde Omar De Marchi se queda con una buena parte de las preferencias, el 27.4% frente a 36.9, una de las más bajas de Cornejo en la muestra. Gabriel Pradines, el candidato a intendente de La Unión Mendocina es de Corralitos, y para el consultor, puede explicar los números en esa zona.

El alto porcentaje de indecisos, por arriba de los 20 puntos y la baja medición del peronismo con 6.7% le permiten a Rodríguez arriesgar parte de la migración hacia ese espacio. “Hay un voto escondido. El peronismo sacó 13.6% y ahora me da 6.7%. Hay como un votante escondido. En mi proyección, no van a De Marchi”, sostiene Rodríguez.

Omar De Marchi se ubica en el segundo lugar en las encuestas. En algunas, a pocos puntos.

Dentro de la muestra de Rodríguez en Guaymallén, el segmento etario que abarca entre los 16 años y los 32 años representa el 36% de los casos. El libertario Javier Milei es el preferido por los jóvenes y al ser una porción que tiene gran caudal de votos, no hay que despreciarlo.

El 43.8% de Cornejo frente a 20.7% de De Marchi en esa franja joven es uno de los resultados más altos para el senador nacional. Entre los 33 y los 48 años la pelea es muy pareja, con 10 puntos de diferencia entre ambos, pero con el radical arriba llegando a los 37.3%, en lo que es su marca más baja.

En el caso de los adultos de 48 años a 64 y de esos 64 años a los 80, el predominio es de Cornejo. En esta última franja obtiene la mayor cantidad de preferencias, llegando al 46.3%. Incluso De Marchi no llega a los 20 puntos en ninguno de los dos segmentos. Si se observan las recorridas del ex mandatario provincial, hay varias que incluyen actividades con adultos mayores.

Otra muestra en San Martín, también hecha por Rodríguez, ubica a Cornejo con 26.9 puntos arriba de De Marchi: 42.7% versus 15.8% respectivamente. En ese sondeo, los candidatos a intendentes que acompañan a ambos en la boleta, miden más: el radical Raúl Rufeil obtiene el 44.5%, mientras que el peronista Jorge Omar Giménez capta el 17.1% de las preferencias en el estudio.

La proyección provincial

Los resultados de la muestra en Guaymallén permiten hacer alguna proyección sobre lo que puede pasar a nivel provincial. Rodríguez no duda en decir que “difícilmente Cornejo le saque menos de 10 puntos de diferencia a De Marchi”.

Otros especialistas aportan un dato a tener en cuenta: en las primarias fue cerca del 66% a votar y se espera que el 24 de setiembre asistan nuevos votantes. Sin dudas, el desafío está en convencer a esos ausentes para que asistan y marquen la opción que favorece a quien lo convocó. Ese trabajo difícilmente se haga a través de las redes sociales.

Hay un estudio más reciente, que es difundido por el demarchismo. Fue hecho telefónicamente, entre el 4 y 5 de este mes, por Isuani Toledo Consultores Asociados. La muestra es de 450 casos en el Gran Mendoza. Esta encuesta acorta la brecha entre ambos candidatos.

Cornejo se impone con el 31.8% frente a los 28.9% de De Marchi, y da apenas 4.7% para Parisi. Hay además un 21.9% de indecisos que abre el juego a futuro.

Con 450 casos, Isuani-Toledo Consultores Asociados muestran un escenario parejo entre Cambia Mendoza y La Unión Mendocina.

Stella Toledo, directora de la consultora, analizó en diálogo con Los Andes estos datos. Considera que para esta elección bajaría el “voto bronca” y cree que el peronismo podría subir unos puntos más. “Me parece que La Unión Mendocina podría ser la que más capte a los indecisos. Hay un voto peronista que puede irse a La Unión Mendocina”, expresa.

Los escándalos de Las Heras no impactan negativamente, según los datos que muestra Toledo. “El nivel de conformidad con la gestión de Orozco no es malo. Al contrario, con la del gobierno de Suárez, a nosotros hace más de un año y medio nos da muy baja”, manifestó.

Otro dato que aporta el estudio tiene que ver con las preocupaciones de la gente. En la lista aparecen los aumentos excesivos en alimentos y servicios básicos, sin relación alguna con los ingresos que se obtienen y la falta de seguridad con una fuerte necesidad de mayor presencia policial.

“En los segmentos socioeconómicos más bajos existe un fuerte temor a dejar su vivienda y que le sea usurpada. A esto se le suma la falta de viviendas y el fuerte incremento en el valor de los alquileres, suba de combustibles, y gran aumento de la pobreza”, dice otra parte del informe. “No son problemas de los que habla la clase política”, remarca Toledo.

Por último, otro informe provincial realizado por CB Consultora anota a Cornejo en primer lugar con el 32% de las preferencias de una muestra de 1.012 casos en toda la provincia, consultados entre el 1 y el 4 de setiembre. De Marchi aparece con el 25% y Parisi llega a los 12% de la intención de voto.

.

Esta muestra arrojó un 15.1% de indecisos y un 7.8% dice que votará en blanco o anulará. En la proyección de indecisos, Cornejo trepa a los 37.7% y De Marchi llega a los 29.5%, manteniéndose, en líneas generales, la diferencia inicial. El peronismo llega a los 14.1%.

Martha Reale, de Reale Dalla Torre Consultores, tiene un pronóstico similar y considera que difícilmente haya un gobernador de otro color político al actual. Entre los motivos, sostiene que la gente tiene un registro de gestión eficiente sobre Cornejo y que la campaña negativa contra el radical no tendrá impacto en su figura.

“De Marchi genera desconfianza porque una parte de la ciudadanía percibe que ha tenido devaneos a lo largo de su carrera política. Las elecciones, en la categoría que sea, la ganan o la pierden los oficialismos. Hay mucha disconformidad nacional y Milei capitaliza eso pero en Mendoza no sucede eso”, asegura la consultora.

Reale firma que “es muy difícil que ese sector enojado encuentre un vehículo en De Marchi como lo encuentra en Milei. De Marchi no es Milei y la gente no había disociado tanto las elecciones como hasta ahora”.