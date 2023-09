En vivo: continúa el megajuicio contra el juez federal Bento

Este viernes se llevará adelante la decimosegunda jornada en el megajuicio que enfrenta el juez federal suspendido Walter Bento, acusado de liderar una banda que cobraba coimas a imputados y presos por narcotráfico y contrabando, a cambio de favores judiciales.

En esta etapa de indagatorias solo han declarado cuatro imputados, además del magistrado. Su esposa Marta Boiza, sus dos hijos Nahuel y Luciano (acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos); y el abogado Francisco “Chato” Álvarez (imputado por cohechos).

Otros acusados importantes en la causa como el letrado Martín Aramayo y el narco Walter Bardinella Donoso, decidieron no hacer uso de la palabra ante el tribunal.

Las declaraciones del clan Bento

Marta Boiza, Luciano y Nahuel Bento hicieron uso de la palabra en la etapa indagatoria, sin contestar preguntas. La mujer lanzó duras acusaciones hacia el fiscal Dante Vega y los jóvenes intentaron justificar sus bienes y vehículos.

Boiza se encuentra imputada por “enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público, y falsedad ideológica por dos hechos, todos en grado de coautora y a su vez todos en concurso real”.

La mujer no se detuvo en hablar sobre hechos concretos por los cuales está acusada, sino que eligió apuntar contra el fiscal general Dante Vega, a tono con el “odio patológico” y expresiones similares, que manifestó Bento sobre él. Es decir, señaló que la causa es un desencadenante de la enemistad que data desde que su marido le ganó la pulseada por el Juzgado Federal N°1.

“Han sido demasiadas cosas contra nosotros y esto ya excede. Lo que estamos sufriendo y las palabras con las que se refirieron a mi hijo en el requerimiento de elevación a juicio. Yo tengo un hijo con capacidades diferentes, no tengo un hijo retrasado como dijo él (NdR: Vega). Es muy duro, yo he sufrido, he estado en la atención psiquiátrica mucho tiempo, pero esta gente no para de hacer daño”, aseveró Boiza.

Entonces arremetió: “Hay gente que está presa y ni debiera estarlo. Porque este hombre jamás va a dejar de hacer daño, tiene un problema psicológico, adicto”.

En el caso de Luciano y Nahuel Bento explicaron que recibieron donaciones de vehículos y bienes inmobiliarios por parte de sus padres, que luego ellos se encargaron de comercializar. Cabe señalar que ambos se desempeñaban en el Poder Judicial de la Nación también. Ninguno respondió preguntas.

“Para comenzar quiero que sepan que yo jamás he cometido ninguna conducta ilícita. Lo que el fiscal me imputa es que todo mi patrimonio es ilícito, pero no ha tenido en cuenta tanto mis ingresos tanto en el poder judicial como antes de mi ingreso”, afirmó Luciano.

En el caso de Nahuel Bento, su declaración fue más extensa y aseguró que “para llevar adelante esta imputación lo que se ha pretendido es mezclar el patrimonio familiar de los hijos con los padres, soslayar ingresos, préstamos, ventas de autos y los valores obviamente”.