En su paso por Francia, Alberto Fernández volvió a defender las PASO y ratificó que no habrá “suma fija” a trabajadores

Alberto Fernández cerró este sábado su visita a París, donde en la última semana se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron, participó del Foro por la Paz y se encontró con dirigentes venezolanos. Pero no pudo escapar de la interna. El Presidente volvió a defender las PASO, que un sector del peronismo y La Cámpora buscaban eliminar, y ratificó que el Gobierno no avanzará con el aumento de “suma fija” que reclamó Cristina Kirchner.

“Esa idea que tuvo Cristina de poner las PASO fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que no se conviertan en un lugar cerrado de los dirigentes. Lo dije en aquel entonces cuando la ley salió y lo vengo defendiendo desde siempre, yo lo valoro mucho. Después el resto son todas especulaciones”, sostuvo el jefe de Estado.

“Falta un año y no sabemos qué es lo que va a pasar de acá a un año. Mi preocupación es que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo y hundieron a vastos sectores de la sociedad en la pobreza, en la miseria y endeudaron a la Argentina durante generaciones. No quisiera que ellos vuelvan a gobernar y para eso haré todo lo que deba hacer”, agregó Fernández.

Alberto Fernández en el Foro de París sobre la Paz. Foto: Presidencia

Sobre el aumento de “suma fija”, nuestro máximo mandatario sostuvo que “interferir con una suma fija también genera muchos problemas, porque los salarios más bajos están en los municipios y en los comercios, y podríamos generar un problema fiscal en esos municipios y muchos pequeños comercios que, no tengo ninguna duda, lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad”.

Además, el Presidente afirmó que “las paritarias funcionan plenamente y hay que dejarlas funcionar”, y defendió la decisión de avanzar, en cambio, con el pago de un bono de fin de año para salarios más postergados, aunque no adelantó de cuánto será y advirtió que recién lo definiría cuando regrese a Buenos Aires.

Según informa TN, la ofensiva interna volvió a tomar fuerza con la reaparición de Cristina Kirchner en el acto que organizó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar el pasado viernes. Allí, la propia Vicepresidenta afirmó que “es necesaria una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores” y le envió un mensaje al Presidente: “Es el Gobierno el que tiene que terciar en la distribución del ingreso”.

Tras la negativa de Alberto Fernández, el sindicalismo K, que encarnan el camionero Pablo Moyano y el líder de la CTA, Hugo Yaski, ya amenazó con redoblar las presiones desde el lunes. Por su parte, el líder de la CGT no para de presionar a Fernández mientras respalda las medidas aplicadas por el ministro de Economía, Sergio Massa.

Mientras tanto, el Presidente seguirá su recorrido fuera del país. La semana que viene, Fernández mantendrá una reunión bilateral con su par chino Xi Jinping y otra con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de la cumbre del G20 que se desarrollará en Bali, Indonesia.

El presidente participó de la cena de cierre del Foro de París sobre la Paz. Foto: Presidencia

El mandatario no estará en el país el 17 de noviembre, cuando Cristina Kirchner vuelva a aparecer en un acto masivo en La Plata por el Día de la Militancia. De hecho, aunque estaba previsto su regreso para ese mismo jueves, en el Gobierno confirmaron que la llegada del vuelo del Presidente a Ezeiza recién se producirá el viernes por la mañana, según indicaron desde TN.