En Mendoza son más de 400 los trabajadores del INTA afectados por el freno de adelantos del Banco Nación

El Gobierno nacional decidió aplicar otra medida de ajuste que afecta el pago de salarios de unos 20.000 empleados públicos. Es que el Banco Central restringió el acceso a adelantos transitorios para financiar el pago de salarios en el sector público no financiero y en consecuencia el Banco Nación no podrá efectuar los pagos en tiempo y forma, lo que afecta a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y también alcanza a algunas univesidades nacionales. Pero no es el caso de la UNCuyo que tiene un banco privado como agente financiero.

Según informaron desde el INTA Mendoza, entre las cuatro estaciones experimentales de Luján, San Carlos (La Consulta), San Rafael (Rama Caída) y Junín, son alrededor de 450 los empleados afectados por tal decisión. La única comunicación oficial hasta el momento es un texto firmado por el director nacional Ariel Pereda, quien informó a los trabajadores que los pagos que se daban el último día hábil de cada mes, comenzarán a ser acreditados desde el segundo día hábil de febrero, pero sin exactitud de fechas.

“Se informa a todo el personal que el Banco de la Nación Argentina ha comunicado al INTA que el Banco Central de la República Argentina no ha prorrogado la operatoria de adelantos financieros transitorios del Sector Público Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en la COMUNICACIÓN “A” 7674. Dicha normativa posibilitaba anticipar el pago de haberes de agentes y estipendios de becas al último día hábil de cada mes. Por tal motivo, se verá modificada la fecha de pago debiendo observarse el cronograma de transferencias fijado por la Tesorería General de la Nación (TGN)”, informó Pereda.

Y agregó: “Conforme a dicho cronograma vigente de la TGN, los fondos serán acreditados en cuenta a partir del segundo día hábil del mes siguiente al de la respectiva liquidación y de acuerdo con los plazos bancarios habituales. En este sentido, el día anterior se informará a todo el personal la fecha específica de acreditación de haberes y estipendios de becas”.

Desde ATE INTA le confirmaron a Los Andes que tratan de comunicarse con las autoridades nacionales, pero no han obtenido respuestas.