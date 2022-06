En Mendoza, sólo el 30% de los vehículos cumple con el requisito de la RTO

Con datos actualizados a abril, solamente el 30% de los vehículos que entran en Mendoza en los límites de aplicación de la Revisión Técnica Obligatoria tienen el trámite realizado.

El dato fue proporcionado a Los Andes por Orlando Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial (UESV). El funcionario de la secretaría de Servicios Públicos agregó que son un poco más de 250.000 los vehículos - entre motos, autos y camiones, entre otros- que tienen su RTO al día, trámite que dura un año, por lo que el parque automotor de Mendoza que está en obligación de tener el trámite realizado (sin contar los vehículos nuevos), ronda los 830.000.

Con relación a la baja cantidad en porcentaje de obleas emitidas, Corvalán marcó que es un “proceso largo de implementación” y que esta situación ya ocurrió anteriormente en provincias vecinas.

Es por eso que pidió a la ciudadanía realizar la RTO “para no causar posibles inconvenientes de algún accidente de tránsito que sea por una falla mecánica, es que es importante contar con la revisión. El fin es la seguridad vial”, marcó.

En tanto, también dijo que, más allá de lo que ocurra en Mendoza, es “una ley nacional” y a quien no tenga la RTO “puede recibir multas en otras provincias”. Hay que recordar en este sentido que en Mendoza no se aplican multas por no contar con esta revisión.

La información sobre la baja adhesión en Mendoza a la RTO se conoció en medio del anuncio que el Gobierno Provincial hizo este viernes respecto de la aplicación de un nuevo cronograma para la realización de la Revisión Técnica Obligatoria en la provincia para todo tipo de vehículos durante 2022, en momentos en los que aún hay departamentos que no tienen los talleres para realizar las revisiones.

La Policía, en efecto, no está aplicando multas, aunque sí exige la documentación en los controles.

Este cronograma (que va desde junio hasta octubre) es para aquellos propietarios cuyos vehículos ingresen este año a la obligatoriedad de la realización de la RTO. No obstante, para aquellos que ya vienen en falta este año por no hacer la revisión, “deben realizarla de forma inmediata”, destacaron en el Gobierno, a sabiendas de que hay un gran porcentaje de automovilistas y motociclistas sin los papeles al día de esta normativa nacional a la que, con matices, se plegó Mendoza.

RTO: recomiendan estar atento a la confirmación del turno en el momento en que aparece en pantalla. Imagen de archivo: Orlando Pelichotti / Los Andes.

Es importante destacar que se debe realizar el trámite para aquellos autos y camionetas que tienen 3 años o más de antigüedad, mientras que en las motos rige a partir de los 2 años de antigüedad; y en los camiones, a partir del año.

Mientras tanto, estarán lógicamente exceptuados aquellos que ya tienen la RTO realizada. En estos casos, la renovación del trámite se debe realizar antes del vencimiento, que en todos casos es de un año.

Por otro lado, seguirán las excepciones para los mendocinos que tengan vehículos radicados en municipios que aún no tienen talleres para realizar la RTO, marcaron en Servicios Públicos.

Corvalán señaló además que el cronograma anunciado servirá para “ordenar la realización de la oblea”, e insistió en que las personas pueden solicitar el turno vía online.

En el caso de las motos con una cilindrada de hasta 300cc, la revisión técnica tendrá un costo de $1.234,20 (el equivalente a 34 UF). Para las motos de más de 300 cc, se deberá pagar el equivalente a 62 (UF), actualmente $ 2.250,6.

En tanto, los automovilistas para cumplir con este trámite anual deberán abonar $3.267 (90 UF). Para las camionetas, la revisión integral tiene un valor de $3.630 (100 UF); y los camiones, cuyo valor de la revisión equivale a 124 UF, esta temporada deben pagar $ 4.501.

Por qué aún no hay multas

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que hasta el momento ha sido una “decisión política” la de no aplicar multas, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica en Mendoza, y porque además se trata de un “sistema progresivo y largo el de la implementación”.

Recordemos que desde enero de este año rige la obligatoriedad de la RTO; y hasta abril tenían una prórroga los propietarios de vehículos que tuvieran turnos de los talleres para realizar la revisión.

No obstante, ya han pasado dos meses de ese plazo, y desde el ministerio de Seguridad aseguraron que, de igual manera, la decisión de implementar multas “se puede tomar de un momento a otro”; y aclararon que es “obligatorio” para los automovilistas tener la RTO al día, por lo que apelaron a la ciudadanía regularizar su situación.

“Seguimos por el momento en un proceso de concientización. La multa no es el fin. Es importante que los vehículos estén en condiciones por lo que estamos solicitando que se regularice el trámite en los centros; pero de igual manera en breve podríamos empezar a aplicar multas y sanciones”, marcaron desde la cartera que conduce Raúl Levrino.

Departamentos exceptuados

De acuerdo a los exceptuados por departamento, señaló que no hay RTO habilitados en todo el Valle de Uco, Malargüe, Santa Rosa y La Paz; por lo que la medida no rige por el momento para quienes tienen vehículos radicados en esas comunas.

En este sentido, señaló que Malargüe ya tiene un taller para la realización de la revisión, pero aún no está habilitado por Nación.

El cronograma establecido este viernes es similar al que se intentó aplicar el año pasado, cuando comenzó la aplicación de esta revisión. El mismo fue oficializado bajo la resolución 87 de la secretaría de Servicios Públicos y exceptúa de igual manera a los automovilistas que todavía tienen la RTO vigente, y cuya validez “será la que indique la oblea correspondiente”.

Por otro lado, en los considerandos de la norma, marcaron desde Servicios Públicos que el cronograma de revisiones técnicas tiene el fin de “ordenar la realización de las mismas en vehículos automotores y moto vehículos de uso particular”.

En este punto, el año pasado también se propició un cronograma similar, pero no fue mayoritariamente aceptado por los automovilistas, ya que prefirieron estirar hasta los meses de noviembre y diciembre la realización de la RTO, a sabiendas que recién la aplicación iba a comenzar a regir a partir de este año.

El Director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, de la Secretaría de Servicios Públicos, Orlando Corvalán en el Consejo Federal de Seguridad Vial.

Precisamente el cronograma va de junio hasta octubre, y se ordena según la terminación de cada patente: