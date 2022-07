En medio de la crisis, cerró el supermercado de Diego Brancatelli

Diego Brancatelli, tomó una drástica decisión en relación a uno de sus negocios. El periodista cerró “Don Ahorro”, el supermercado “low cost” que había abierto a fines de 2020 junto a la familia de su esposa, Cecilia Insinga, y a otros dos socios.

“Decidimos cerrarlo y encarar otros rumbos y proyectos”, sostuvo el periodista en diálogo con LA NACION. Y aclaró: “Para nada lo tomamos como algo negativo, por suerte el local es nuestro y vamos a seguir apostando al trabajo”. Sin embargo, no dio más precisiones al respecto.

Diego Brancatelli. Reprochó los impuestos que los dueños de las pymes deben pagar por tener a sus empleados en regla. (Captura de video)

En mayo de este año, el panelista de “Intratables” confesó que este emprendimientos que encaró no había dado los resultados esperados. “Lo puse en plena pandemia para darle laburo a la gente y nos va mal. Queremos que nos vaya mejor. Sigue abierto, pero hoy realmente estamos cambiando la plata o sostenemos el comercio para darle laburo a la gente. Porque ahora, con todo lo que laburo, no tengo necesidad de hacerme tanta mala sangre, lo que queda a fin de mes no vale ni la pena”, contó Brancatelli en una entrevista con LAM.

El periodista se refirió, además, a los motivos por los que cree que el negocio puede no haber funcionado como esperaba. “Estamos en una zona donde, tal vez, nos equivocamos en el rubro. Tenemos dos supermercados a la vuelta que son de las grandes cadenas y tienen otros beneficios de promociones. Los precios y los volúmenes que compran son otros. La ubicación (del supermercado) tampoco es la mejor porque tenemos una escalera y hay que bajarlas con peso, es un entrepiso. Son un montón de factores”, confesó el periodista afín al kirchnerismo.