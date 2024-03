En cuánto dejó la motosierra de Milei los sueldos de los diputados nacionales por Mendoza

Hay un enojo más o menos velado en el Congreso de la Nación, más específicamente, en la Cámara de Diputados. Tiene que ver con la inminente liquidación de sus salarios correspondientes a marzo, en la que sufrirán una tala importante.

Los diputados cobrarán sus sueldos el miércoles que viene, 4 de abril, pero muchos ya accedieron a las liquidaciones correspondientes a marzo. No había en esas planillas buenas noticias. Por el contrario, las cifras atestiguaron el ida y vuelta provocado por el aumento salarial para los legisladores nacionales que luego el propio presidente Javier Milei ordenó eliminar.

“A los legisladores lo que les hicieron fue no aplicarles los aumentos. Están enganchados a los empleados legislativos, por ende en febrero se dieron aumentos. Este mes descontaron los aumentos y congelaron los valores del año pasado”, explicó sintéticamente un diputado afectado.

En efecto, hay que recordar que los legisladores nacionales, por el enganche con el personal legislativo, recibieron un aumento salarial acumulativo para el primer bimestre del año equivalente a 16% desde el 1° de enero de 2024 y de 12% desde el 1° de febrero. Algunos superaron los 2 millones de pesos gracias a este aumento.

Pero luego el Presidente ordenó retrotraer las subas. “Que no me vengan con que a ellos no les alcanza”, expresó el líder de la cruzada contra la “casta” política. Y la caída fue fuerte.

Esto se debe a que los salarios de marzo contienen el descuento de lo que habían recibido de aumento con los salarios de febrero (30%), incremento que fue eliminado por orden del presidente Milei a mediados de este mes.

Las dietas de los diputados, que se refleja en las 13 mensualidades que reciben al año, quedaron entonces, desde marzo, en la siguiente cifra, según el detalle brindado por un legislador mendocino: 900.000 pesos de sueldo más un concepto extra por lo que significa vivir lejos, llamado desarraigo, que agrega casi 300.000 pesos más. Es decir, casi 1,2 millones de pesos en total.

Los sueldos quedaron “congelados” y “se descontaron los aumentos que (Martín Menem) había dispuesto”, completó una de las fuentes consultadas, en medio de ciertas quejas por el salario que les quedó.

La resolución que dispuso el descuento salarial decía lo siguiente: “Dejar sin efecto, a partir del 1 de enero de 2024, la RC 13/11 suscripta por Amado Boudou y Julián Domínguez, en lo que respecta a la equiparación y movilidad automática de la Dieta, Gastos de Representación y Desarraigo que perciben los diputados y senadores nacionales”.

Esta pieza fue firmada por el presidente de la Cámara de Diputados Menem y la vicepresidenta (y jefa máxima del Senado) Victoria Villarruel el 11 de marzo, después de haber convalidado la actualización salarial de los legisladores junto al aumento al personal legislativo de fines de febrero.

Villarruel acató la medida ordenada por Milei, aunque aclaró en una entrevista de TN que a su criterio los legisladores nacionales “no ganan bien” y que el incremento “se debería haber dado”.

Algunos diputados nacionales, hasta ayer, no tenían muy claro el tema de los descuentos. “Probablemente sí nos descuenten porque la resolución dice a partir de enero del 2024″, dijo un legislador mendocino consultado por diario Los Andes. Casi en consonancia con el otro diputado con el que habló este diario, expresó: “Es posible que estemos un poco más abajo de 1.3 millones de pesos”.

Esta fuente, eso sí, se excusó de dar mayores precisiones: “No nos han avisado nada. Y tampoco han depositado, para que pueda comparar”, afirmó.

Mendoza tiene 10 diputados nacionales y 3 senadores nacionales. Los diputados por Mendoza todavía no reaccionan a las liquidaciones que algunos colegas de otras provincias han podido ver y que pueden alterar en el corto plazo sus niveles de vida.

Entre los legisladores por Mendoza, 12 se quedan con el sueldo del Congreso y uno lo dona. Se trata de Julio Cobos, quien traspasa su dieta a la Universidad Tecnológica Nacional y se queda con la pensión que recibe como exvicepresidente de la Nación.