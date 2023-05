Emir Félix sobre Suárez: ‘’Perdió la gran oportunidad de ser más humilde’'

El discurso del gobernador Rodolfo Suárez fue recibido con críticas por el peronismo. Uno de los intendentes que ha marcado muchas diferencias con el mandatario es Emir Félix. El intendente de San Rafael ironizó al analizar las palabras de Suárez.

‘‘Nos da un escenario que la verdad que cuando salgamos de esta Legislatura vamos a creer que estamos en Suiza y no estamos en Suiza, estamos en Mendoza con una falta de gestión pública y de políticas públicas grandísima’’, indicó.

No fue algo específico sino ‘‘hay un detalle de cosas que ha enumerado que realmente no sabemos a dónde se encuentran. Y la permanente acusación al Gobierno Nacional...Está en su derecho de tener grandes diferencias, pero también es en función de la relación que vos construís, en función del interés provincial’' ¿

‘‘Nos sorprende porque es un conjunto de excusas más una repetición de sus discursos anteriores, prácticamente calcados. La verdad que mientras él dice que va a ser El Baqueano, el candidato a gobernador por su fuerza política dice que no (por Alfredo Cornejo)’', cuestionó Félix.

Por ese motivo es que el jefe comunal sureño cree que Suárez ‘‘perdió la gran oportunidad de ser más humilde, de hacer alguna autocrítica, porque la verdad que Mendoza no está bien, y cuando él dice que no le gusta que lo comparen con provincias vecinas, ya que el contexto nacional es negativo, por supuesto, que el contexto nacional es negativo, eso lo sufrimos también los municipios’'.

‘‘Esta provincia está mucho peor que nuestra provincia vecina. Algo pasa, falta gestión pública, está claro. Y determinadas enumeraciones de relatos que ha hecho, en el caso de San Rafael, dice que estamos en obras permanentes en todos los hospitales. Y mencionó al hospital Shestakow cuya guardia ’ya la inauguramos hace 3 años, con un endeudamiento que le aprobamos aquí en la Legislatura’'.

Emir Félix indicó que se va ‘’sorprendido porque entiendo que es su último discurso, pero no nos llevamos nada concreto de lo que se está haciendo en este año y de lo que se está haciendo, nos habla de una cantidad de viviendas que no sabemos dónde están. Porque no sabemos dónde están’'