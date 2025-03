Elecciones legislativas 2025: Mendoza podría votar entre una y cinco veces

No obstante, también cerrará el plazo en el cual el Gobierno puede decidir la unificación o no de las elecciones con las nacionales , que se desarrollarán el 26 de octubre en todo el país con el debut de la Boleta Única.

La fecha clave es el 5 de mayo. Hasta ese día podrá el Gobernador analizar si unifica los comicios con los nacionales, que se desarrollarán el 26 de octubre, o decide mantener el cronograma electoral de Mendoza, que está regido por la ley electoral de Mendoza.

De igual forma, fuentes electorales de Mendoza sostienen que no está firme aún cuál es la fecha límite, ya que esa jornada marcaba lo que son 90 días antes de las PASO nacionales del 3 de agosto, que fueron suspendidas por el Congreso; y que de otra forma, "teóricamente" se amplía automáticamente la posibilidad de desdoblar o no.

Datos concretos de las elecciones

Lo cierto es que los mendocinos tenemos hoy una sola fecha confirmada, y es la del 26 de octubre, con las elecciones nacionales, cuando elegiremos a cinco cargos de diputados nacionales. El resto está por verse cuándo.

La ley electoral provincial establece elecciones que de por sí están desdobladas, y que incluyen primarias. Las mismas se desarrollarán, si Cornejo no decide una unificación, el primer domingo de febrero (1/2) y las generales el segundo domingo de abril (12/4). Allí votaremos 24 diputados y 19 senadores provinciales.

Hasta allí, tres comicios. Pero también están las elecciones municipales, en la cual el intendente de cada uno de los 18 departamentos puede decidir desdoblar tanto de la nacional como de la provincial. Si alguno lo hace, tiene fechas establecidas, que son el primer domingo de diciembre (7/12) y las generales serían el cuarto domingo de febrero (22/2).

En estos comicios, se definirán los nombres de la mitad de los ediles de los concejos deliberantes, que serán cinco o seis en cada departamento, según la conformación de cada órgano en base a la población de la comuna. En Ciudad, Godoy Cruz, Guymallén, Las Heras, Luján, Maipú, San Martín y San Rafael, serán seis; mientras que en General Alvear, Junín, La Paz, Lavalle, Malargüe, Rivadavia, San Carlos, Santa Rosa, Tunuyán y Tupungato, serán cinco.

En total, tal como se informó en la edición del 5 de enero, Mendoza renovará 146 cargos: cinco diputados nacionales, 43 legisladores provinciales y 98 concejales.

La última opción es que Mendoza mantenga su desdoblamiento, pero que suspenda también las PASO en la Legislatura. En ese caso, podríamos votar dos veces (generales nacionales y provinciales), o tres si algún intendente también separa sus elecciones.

Cautela local y el dato que alivia a Cornejo

En Casa de Gobierno, más allá de esta cuestión de plazos precisos, entienden que el 5 de mayo es una fecha prudente para decidir la unificación o no de las elecciones, y hay varios dirigentes que creen que esta cuestión política podría comenzar a precipitarse luego de la Vendimia, donde seguramente se pondrá en discusión cómo comenzará a moverse el Gobierno provincial, que no se ha mostrado reacio a aventurar una coalición electoral con el mileísmo nacional, pero con un problema local: gran cantidad de mileístas mendocinos no apoyan al Ejecutivo local.

La decisión será trascendental, ya que parte del radicalismo sostiene que Cornejo, si unifica elecciones, indefectiblemente "se suspenden" también las PASO en Mendoza, debido a que la provincia comenzaría a regirse con la ley electoral nacional. Hay quienes de igual forma estudian si esto es así o si la provincia debería hacer de igual forma unas primarias locales, pero no es una situación que de igual forma "perjudique" al oficialismo.

Mientras tanto, en la oposición reina la cautela, más allá de la posición que sí tienen en la pata local de La Libertad Avanza y también el Partido Demócrata (PD), a favor de la suspensión, pero sobre todo la derogación de las elecciones primarias.

Desde la provincia mantienen su idea de tratar de "influir" en la agenda local a la hora de discutir las elecciones, y entienden que, unificando, podrían perder espacio en la discusión teniendo en cuenta que los temas de la agenda política local podrían pasar desapercibidos por los nacionales.

Más allá, hay un dato positivo para Cornejo, y es que, si unifica, los mendocinos votaremos con dos boletas únicas y dos urnas: una nacional y otra provincial. Esto ocurrirá debido a que la confección de la Boleta Única Papel no es la misma en el plano nacional y provincial. Por ejemplo, en Mendoza se puede votar la lista completa, mientras que en la Nación esa opción no estará permitida.

TRD452O4NZAN3N66FWVDAROVBQ.avif

De esta forma, el ciudadano al ingresar al cuarto oscuro, podrá "enfocarse" en la decisión nacional por un lado, con los candidatos que buscarán llegar al Congreso; y luego centrarse en la cuestión local, con los candidatos a diputados y senadores mendocinos.

Instructivo para votar con la Boleta Única en las elecciones provinciales de Mendoza. Modelo de Boleta Única en Mendoza.

El caso municipal y el ¿"win-win" UCR-PJ?

Si bien van a tener más tiempo para tomar decisiones, hay algunos intendentes que ya están pensando en desdoblar sus comicios de las provinciales, cualquiera sea la decisión que termine tomando Alfredo Cornejo.

Con intenciones de desdoblar sus comicios está Rivadavia, con Ricardo Mansur, líder de su espacio político comunal Sembrar, dispuesto a discutir los temas "municipales". Quien lo estudia, por ahora, es Alejandro Morillas, intendente de San Carlos, una comuna de "tradición" desdobladora; mientras que desde La Unión Mendocina (LUM), Esteban Allasino, de Luján, también aseguran que falta mucho para resolver.

Desde ya, en el radicalismo sostienen que, salvo alguna excepción -que no creen que ocurra-, todos los intendentes trabajarán en unificación a lo que decida Cornejo, ya sea con las nacionales, o solos en posibles provinciales.

Pero está el bloque peronista, con siete intendentes, que patea la pelota hacia adelante y buscará consensos para actuar en conjunto, bajo la unidad propuesta por Emir Félix, el líder del PJ. Desde su entorno ya vienen confirmando que aguardarán la primera decisión importante de Cornejo (unificación o mantener el desdoblamiento) para luego ver sus opciones.

Hay un dato político a tener en cuenta. Algunos que siguen el tema político bien de cerca hablan a futuro de una suerte de "pacto de no agresión" entre el radicalismo y el peronismo, que es el que prácticamente ocurrió en las elecciones ejecutivas del 2023, que resultó un "win-win" para ambos. En aquel momento, Cornejo ganó la provincia con el 40% de los votos ante una fórmula peronista sin apoyo comunal (LUM salió segundo), ya que todos los intendentes del PJ decidieron desdoblar sus comicios.

El resultado para ellos también fue positivo, ya que los intendentes retuvieron los seis departamentos que pusieron en juego (luego Celso Jaque ganaría Malargüe), con un radicalismo que si bien en algunos departamentos dio pelea, posiblemente le podría haber ido mejor dentro de una elección provincial unificada.

Un intendente opositor a Cambia Mendoza, señaló que en varias oportunidades "las malas gestiones buscan y necesitan grandes estrategias" y agregó que "hay que ver si desdoblar le sirva más al oficialismo provincial, de floja gestión, que a la oposición". "Desdobla y reinarás", parafraseó para finalizar.

Fechas de elecciones en Mendoza