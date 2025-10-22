Elecciones 2025: ¿Cómo funciona el sistema D'Hondt para repartir las bancas?

El próximo domingo 26 de octubre , los argentinos votarán para renovar parte del Congreso Nacional , y el sistema D’Hondt será el encargado de definir cuántas bancas obtiene cada fuerza política.

Este método, que se utiliza en casi todo el país, sirve para repartir los cargos de manera proporcional según la cantidad de votos que obtiene cada lista. No gana todo el que saca más votos, sino que se reparten las bancas según los porcentajes de cada espacio político .

Las bancas se asignan a las listas que tienen los cocientes más altos hasta completar el total disponible.

Luego, se ordenan todos los resultados de mayor a menor.

Cada cantidad de votos se divide por 1, 2, 3, 4, etc. , hasta llegar al número de bancas que se reparten.

Se cuentan todos los votos válidos que obtuvo cada lista en una provincia o distrito.

C 40.000

Cada cantidad de votos se divide por 1, 2, 3, 4 y 5 (la cantidad de bancas en disputa):

Lista ÷1 ÷2 ÷3 ÷4 ÷5

A 100.000 50.000 33.333 25.000 20.000

B 60.000 30.000 20.000 15.000 12.000

C 40.000 20.000 13.333 10.000 8.000

De todos los resultados, se seleccionan los cinco valores más altos, ya que hay 5 bancas disponibles:

100.000 (Lista A)

60.000 (Lista B)

50.000 (Lista A)

40.000 (Lista C)

33.333 (Lista A)

Asignar las bancas

Cada vez que aparece un número de una lista, esa lista gana una banca:

Lista Bancas obtenidas

A (3 bancas)

B (1 banca)

C (1 banca)

Cómo se reparten las bancas en Argentina

El sistema de reparto de bancas en cuanto a ganadores, el Senado mantiene su esquema tradicional: tres legisladores por provincia, donde generalmente dos corresponden a la fuerza más votada y uno a la segunda. La Cámara Alta tiene en total 72 representantes.

En cambio, la Cámara de Diputados, conformada por un total de 257 miembros, utiliza el método D’Hondt, un sistema de representación proporcional que distribuye los escaños en función de la cantidad de votos obtenidos por cada lista en cada distrito, de acuerdo con su población.