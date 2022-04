El veto a Javier Milei y una sorpresiva reacción de Patricia Bullrich recalentó la interna en Juntos por el Cambio

La titular de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, sorprendió al criticar en público la decisión que tomaron sus socios dentro de la mesa chica de Juntos por el Cambio (JpC) de cerrarles las puertas al diputado liberal Javier Milei. El episodio reavivó tensiones en la coalición opositora el mismo día en el que se aprobó un manual de buenas prácticas para pacificar la carrera electoral al 2023.

“Mi postura es no cerrarle las puertas a nadie en este momento. No es un problema de un actor, es un problema de que nosotros somos una fuerza política que tiene capacidad de gobierno, entonces no tenemos que cerrar nuestras puertas antes de tiempo a nadie. No es un problema de si fulano sí o fulano no”, se diferenció Bullrich en declaraciones a radio Continental.

La referente del macrismo blanqueó su malestar y hasta advirtió que la metodología para tomar esa posición no fue lo suficientemente “clara” ni “transparente”. Es que el tema de Milei no figuró en el temario oficial de la reunión del miércoles pasado sino que fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien lo incluyó en las deliberaciones.

“Si hay un tema que no está en el temario no se puede debatir sin previo debate de los partidos. Hay muchos de Juntos por el Cambio que se sorprendieron y no entendían por qué surgió este debate”, dijo la ex ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos.

Bullrich llegó tarde al encuentro que se realizó en las instalaciones de la Coalición Cívica y trató de sumar su posición respecto a Milei, pero el tema ya estaba resuelto. Sin embargo, en la cúpula de JpC aseguran que ella fue quien terminó de redactar el comunicado en el que se rechazó un acercamiento al diputado por la Libertad Avanza.

Esa también fue la reconstrucción que realizó el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales. En declaraciones a radio La Red, contó que “Patricia llegó un poco tarde” pero que fue “la que redactó el comunicado”. “Había una abrumadora mayoría. Fue una propuesta de Horacio Rodriguez Larreta y aportamos todos al texto, incluso Mauricio Macri”, rememoró.

Justamente ese texto fue el que desató los nuevos reproches, porque planteó que “hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”.

Por ello, la titular del PRO desconcertó al transmitir su malestar, primero con un mensaje privado que le envió al resto de los integrantes de la mesa nacional, y luego con declaraciones en los medios de comunicación.

“Estimados: considero que la decisión de ayer (por el miércoles) de nombrar a Milei en un comunicado de JxC es un error total. Nosotros nos definimos por nosotros y no por el no a otros actores. Por otro lado, considero que la metodología no fue transparente. Este debate no figuraba en el temario y no había sido previamente discutido por el PRO. No se puede sacar de abajo de la mesa un tema que puede comprometer acuerdos de muchas provincias que nos permiten no dividir fuerzas en niveles subnacionales. Tampoco es prudente, a un año y 4 meses de la elección, decidir temas cuando aún no están decididos los candidatos ni el programa de gobierno. Por lo cual considero que un partido democrático debe darse otra metodología en la toma de decisiones”, fue el mensaje que Bullrich escribió en el grupo de Whatsapp de los integrantes de la mesa nacional de JpC.

La de Bullrich no fue la única queja. De hecho, la primera observación la hizo el senador nacional por Córdoba Luis Juez, quien tomó distancia al considerar que rechazar a Milei es “muy prematuro” y advertir que en JpC “no sobra nada”.

“Yo quiero ser el gobernador de Córdoba y los voy a ir a buscar (a los liberales) porque no nos sobra nada. Vamos a necesitar de todo tipo decente, aún cuando tenga una idea distinta. En Córdoba hay gente que lo sigue a Javier que es brillante”, dijo en declaraciones a TN.

Y evaluó que esta definición responde a “un debate de los porteños”. “En el interior vos necesitás otras cosas, necesitás enfrentar aparatos que están muy consolidados”, diferenció.

El “no” a Milei generó nuevos cortocircuitos en la coalición, sobre todo, entre los sectores de los denominados “halcones” de PRO que buscan acercarse al electorado con ideas liberales y los más moderados del espacio que advierten que “hay que mantenerse en el centro” y evitar “la ola derechista facilista que no lleva a ningún lado”.

Cada cual trató de capitalizar la sorpresiva situación a su manera: Morales, por ejemplo, aprovechó para exponer a Bullrich al sugerir que no está acostumbrada “a participar de un colectivo”.

“Está en todo su derecho en estar en desacuerdo, pero en cuerpos colegiados y perteneciendo a un colectivo, si hay decisiones mayoritarias, tenemos que acostumbrarnos a acatar”, completó.