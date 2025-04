El Tribunal de Cuentas aplicó multas millonarias contra Daniel Orozco y Janina Ortiz

Mientras que la tercera, correspondiente a los $7 millones, deberá afrontarla individualmente. En el caso de Oyenhart, el Tribunal también aplicó otra multa diferente por $2 millones que deberá abonarle a la comuna por separado.

Los bolsones de carne

Entre la serie de irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, se destacan las "falencias" en un programa de entrega de bolsones de carne, en los que el municipio se encargaba de subsidiar una parte, pero no existe documentación que respalde el proceso de venta. "La nota de solicitud se efectúa por el Subsecretario de Políticas Sociales y Secretaría de Gobierno", dice el fallo, refiriéndose a la licitación que encabezaron Oyenhart y Ortíz.

"La compra tiene por objeto subsidiar el precio de la carne en $ 650,00 (por bolsón) y destinada al vecino como ayuda social directa. Tiene la particularidad que la Municipalidad sólo subsidia una parte del bolsón de carne. La diferencia entre el subsidio municipal y el precio final será abonada por el vecino. A través de Decreto 84/2023 se adjudica la Licitación Pública N°1227, imputándose a la partida 431401- Ayuda Social Directa por $12.675.000,00", explica el fallo.

La auditoría observó que "no existe documentación que respalde la posterior venta y/o entrega a los beneficiarios (vecinos) de la carne subsidiada. Por consiguiente, no se puede determinar quién le cobraba al vecino en los puntos de venta, a fin de recaudar el importe no subsidiado de $ 20.529.600,00".

Además, apuntan que en la contratación "el funcionario que certifica la recepción de bienes, es el mismo que efectuó la Nota de Pedido de suministro e intervino además en el procedimiento de selección del contratante, constituyendo esto un escenario de incompatibilidad según establece la normativa vigente".

"Lo mismo sucede con la Secretaria de Gobierno, quién conforma las facturas y firma el informe de `resumen de bolsones de carne` (entregados), además es quien con su firma avala el pedido de suministro y suscribe, como uno de sus miembros, el Informe de la Comisión de Pre-Adjudicación", agrega el fallo, refiriéndose a Janina Ortíz.

"Por todo lo expuesto, las situaciones mencionadas harían presumir a la Auditoría, la falta de veracidad de la operatoria de compra y posterior entrega, debido a que la documentación no reúne las condiciones de Protocolo de suficiencia y legitimidad necesaria como prueba de rendición documental del gasto", manifiesta la resolución.