El Subsecretario de Políticas Universitarias abandonó un encuentro con estudiantes de la UBA

Se trata de Alejandro Álvarez, que fue consultado por el financiamiento universitario y optó por irse del lugar. Luego, respondió a las críticas en las redes.

El Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, abandonó un encuentro con estudiantes de la UBA. Todo ocurrió en la tarde de este jueves, cuando una de las participantes lo consultó sobre el "desfinanciamiento" que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei en el área.

El incómodo momento quedó registrado en un video que se difundió en las redes sociales. "Queremos saber que vas a hacer con la ley de financiamiento universitario, ¿Qué vas a hacer con las becas Progresar? Nos estamos quedando afuera... ¿Querés debatir la universidad en un espacio abierto?", cuestionó una joven.

Embed Este gordo cagón es Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. Un grupo de estudiantes se le acercó para hacerle preguntas y salió corriendo. Es el mismo que en los canales amigos se hace el picante, pero cuando tiene a un alumno enfrente se mea encima. pic.twitter.com/W404ZXZg8g — PAMPA (@Pampa139) September 25, 2025

Acto seguido, el funcionario se levantó y emprendió la retirada junto a sus colaboradores. Mientras tanto, la estudiante lo siguió sin dejar de lanzar preguntas, que Alvarez no respondió.

En otra parte del video, la chica insistió: "Van a hacer de nuevo un acto inconstitucional y no van a escuchar lo que pide la sociedad? No hay presupuesto, los docentes no tienen salarios y vos no podes dar una respuesta en un espacio de debate...".