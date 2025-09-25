El Subsecretario de Políticas Universitarias abandonó un encuentro con estudiantes de la UBA

El Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, abandonó un encuentro con estudiantes de la UBA. Todo ocurrió en la tarde de este jueves, cuando una de las participantes lo consultó sobre el "desfinanciamiento" que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei en el área.
El incómodo momento quedó registrado en un video que se difundió en las redes sociales. "Queremos saber que vas a hacer con la ley de financiamiento universitario, ¿Qué vas a hacer con las becas Progresar? Nos estamos quedando afuera... ¿Querés debatir la universidad en un espacio abierto?", cuestionó una joven.
Acto seguido, el funcionario se levantó y emprendió la retirada junto a sus colaboradores. Mientras tanto, la estudiante lo siguió sin dejar de lanzar preguntas, que Alvarez no respondió.
En otra parte del video, la chica insistió: "Van a hacer de nuevo un acto inconstitucional y no van a escuchar lo que pide la sociedad? No hay presupuesto, los docentes no tienen salarios y vos no podes dar una respuesta en un espacio de debate...".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleCiroAlvarez/status/1971373581855752286&partner=&hide_thread=false
El clip llegó a la plataforma de X, donde mencionaron a Álvarez. El funcionario no se 'achicó' y respondió a uno de los usuarios que lo criticó con "corriste". Al comentario, Álvarez contestó: "El tipo realmente cree que la universidad es un tema de barras bravas y "aguante", jamás pero JAMÁS voy a hablar con un colaborador del terrorismo de Hamas".