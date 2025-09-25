25 de septiembre de 2025 - 23:48

El Subsecretario de Políticas Universitarias abandonó un encuentro con estudiantes de la UBA

Se trata de Alejandro Álvarez, que fue consultado por el financiamiento universitario y optó por irse del lugar. Luego, respondió a las críticas en las redes.

El Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez.

El Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, abandonó un encuentro con estudiantes de la UBA. Todo ocurrió en la tarde de este jueves, cuando una de las participantes lo consultó sobre el "desfinanciamiento" que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei en el área.

Leé además

Javier Milei celebró la baja de la pobreza en Argentina.

Se redujo la pobreza en el país y Milei lo festejó desde Estados Unidos: "Sigue bajando"

Por Redacción Política
Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York

Milei se reunió con Benjamín Netanyahu en Nueva York y pidió por los rehenes argentinos en Gaza

Por Redacción Política

El incómodo momento quedó registrado en un video que se difundió en las redes sociales. "Queremos saber que vas a hacer con la ley de financiamiento universitario, ¿Qué vas a hacer con las becas Progresar? Nos estamos quedando afuera... ¿Querés debatir la universidad en un espacio abierto?", cuestionó una joven.

Embed

Acto seguido, el funcionario se levantó y emprendió la retirada junto a sus colaboradores. Mientras tanto, la estudiante lo siguió sin dejar de lanzar preguntas, que Alvarez no respondió.

En otra parte del video, la chica insistió: "Van a hacer de nuevo un acto inconstitucional y no van a escuchar lo que pide la sociedad? No hay presupuesto, los docentes no tienen salarios y vos no podes dar una respuesta en un espacio de debate...".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleCiroAlvarez/status/1971373581855752286&partner=&hide_thread=false

El clip llegó a la plataforma de X, donde mencionaron a Álvarez. El funcionario no se 'achicó' y respondió a uno de los usuarios que lo criticó con "corriste". Al comentario, Álvarez contestó: "El tipo realmente cree que la universidad es un tema de barras bravas y "aguante", jamás pero JAMÁS voy a hablar con un colaborador del terrorismo de Hamas".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada: funcionarios, legisladores, gobernadores y sindicalistas. (archivo)

El Gobierno convocó al Consejo de Mayo en búsqueda de un consenso con dialoguistas y aliados

Por Redacción Política
Presentan un proyecto para agilizar el desalojo de una vivienda ante ocupación ilegal

Presentan un proyecto para agilizar el desalojo de una vivienda ante una ocupación ilegal

Por Redacción Política
Candidatos a diputados nacionales debatieron sobre educación en el CUC. 

Debate electoral: cinco de siete candidatos a diputados nacionales piden mayores recursos para educación

Por Martín Fernández Russo
Guillermo Francos se mostró junto a Mauricio Macri, en medio de rumores de acercamiento

Guillermo Francos se mostró junto a Mauricio Macri, en medio de rumores de acercamiento

Por Redacción Política