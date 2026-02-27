El Senado aprobó la reforma laboral y se convirtió en ley

Con una mayoría cómoda que construyó el oficialismo junto a sectores aliados, el Senado convirtió en ley el proyecto de reforma laboral luego de una jornada de protestas en las cercanías del Congreso.

La votación reflejó un desenlace bastante holgado en favor del Gobierno, en línea con las estimaciones previas: 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones (Natalia Gadano y José Carambia)

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza , Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado y se llevó todas las miradas.

Al final de la sesión, la ex ministra de Seguridad arengó a su tropa y juntó al resto de los senadores libertarios para una foto que registrara el momento de pleno júbilo, que se convierte en un hito en la gestión de Javier Milei.

De esta manera, la Cámara alta convalidó la modificación aplicada en la Cámara de Diputados que eliminó el polémico artículo 44 que proponía reducir hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.

La norma aprobada incluyó artículos cuestionados por la oposición como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.

El debate

El senador nacional por Chaco de La Libertad Avanza Juan Cruz Godoy defendió la reforma laboral del Gobierno al sostener que "esta ley es producto de un profundo proceso democrático de debate y negociación”.

Como miembro informante del dictamen del oficialismo, el libertario destacó que la norma introduce "definiciones del salario y de los beneficios del salarios para evitar la alta litigiosidad que tiene nuestro país".

“Se crea el Fondo de Asistencia Laboral como herramienta para dar certezas a los empleadores y a los empleados” por eventuales despidos, puntualizó.

“Reconocemos que en nuestro país mas del 70% del trabajo es gracias a las pymes, por eso es importante el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones)”, indicó Godoy.

El chaqueño recordó que “con el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) se dio un primer paso pero atendiendo a la capacidad de las pymes como generadoras de empleo creemos importante dar incentivos a estas empresas para generar más inversión y más empleo”.

También remarcó que la ley contiene la “eliminación de impuestos internos” y “se da un plazo para la renovación de los estatutos profesionales para que se actualicen a la realidad de hoy”.

“Aceptamos muchas modificaciones desde que empezó esto. Creemos que esta es una propuesta mejorada respecto de la propuesta inicial”, valoró.

A su turno, Recalde ratificó el rechazo del bloque Justicialista porque la versión que volvió al Senado “prácticamente está igual” a la que se había votado originalmente.

El senador camporista planteó que se trata de una “ley monstruosa” por la cantidad de leyes que modifica y “por su contenido” en sí mismo".

También criticó que se haya traído al recinto “de manera exprés”, con poco debate previo.

“Todas estas cosas se hacen cuando una ley va en contra del pueblo. Cuando una ley es a favor del pueblo no se necesitan trámites irregulares ni trámites exprés”, dijo.

Para Recalde, la reforma del Gobierno “conspira contra la seguridad jurídica que quieren ofrecerle a los inversores”.

“Se pone en jaque la seguridad jurídica cuando se proponen leyes que violan la Constitución. Esto va a generar no solamente más litigiosidad sino además más dudas en los inversores”, auguró.

“Es una ley que va proliferando los trabajadores que quedan por fuera de la ley de contratos de trabajo, o sea por fuera de los derechos laborales. Es una ley que empieza a expulsar por fuera del derecho laboral a cada vez más trabajadores”, lamentó el legislador kirchnerista.

Según expresó, es “obvio que se va a judicializar esto y cualquier tribunal que respete la Constitución y las leyes no va a permitir que un trabajador en relacion de dependencia se quede afuera de la Ley de Contratos de Trabajo por un papelito que diga locación de servicios”.

“Ojalá pronto tengamos más votos para cambiar las leyes y volver a poner las cosas en su lugar”, concluyó Recalde.

La senadora Ana Marks (Justicialista) afirmó que desde el peronismo rechazan “esta ley de reforma laboral porque es esclavista , porque es flexibilizadora, porque lejos de modernizar nos devuelve al 1800”.

También justificó su rechazo al denunciar que la reforma “detruye los derechos laborales e intenta destruir la dignididad del pueblo trabajador en cada uno de los articulos en los cuales no hemos encontrado nada a favor de los trabajadores”.

“La rechazamos porque es inconstituconal y porque es absolutamente mentura que vaya a generar empleo”, sumó la camporista rionegrina.

A su turno, la pampeana Victoria Huala (PRO) valoró la eliminación del polémico artículo 44, y señaló la importancia de tener aprobada la reforma laboral.

"Apoyar esta ley no es apoyar a las grandes empresas o a 'patrones malos', como algunos nos quieren hacer creer. Apoyar esta reforma laboral es apoyar a las pymes, al empleo real", subrayó.

La senadora Cristina López (Justicialista) anticipó que su voto sería “en defensa de su provincia, en defensa de cada trabajador fueguino que hoy vive con miedo y con angustia”.

"No vamos a mirar para otro lado mientras la industria fueguina se apaga y no soy cómplice del apagón de la industria nacional", manifestó la fueguina.

El chaqueño Jorge Capitanich (Justicialista) fue fulminante respecto de los efectos adversos que podría ocasionar la reforma laboral, y alertó que “con este proyecto se está dando un subsidio para que aumente la tasa de desempleo”.

"Queremos discutir un marco en las relaciones laborales que genere condiciones de negociación laboral para los nuevos trabajos surgidos del cambio tecnológico pero con este proyecto lo que estamos dando es un subsidio para que aumente la tasa de desempleo", advirtió.

A su juicio, la reforma laboral "va a impactar negativamente" en el empleo, va a "precarizar el trabajo", "generar un deterioro del salario" y "no va a resolver los problemas" que la Argentina "tiene que hacer de cara al mundo".

En la misma línea, el santafesino Marcelo Lewandowski (Justicialista) aseguró que “esta ley de reforma laboral no moderniza, precariza”.

"No vamos a acompañar una ley que lo único que hace es perjudicar a trabajadores. Y venimos de una fuerza política donde capital y trabajo van de la mano, porque no estamos en contra de los empresarios", sostuvo.

A continuación le tocó tomar la palabra a su compañero de bancada Daniel Pablo Bensusán, quien subrayó que “los derechos del trabajador deben respetarse y no pueden eliminarse reformando la ley laboral”.

“La progresividad y la no regresividad no es una cuestión ideológica, es una cuestión de respeto de la Constitución y del sistema democrático”, enfatizó el senador peronista pampeano.

Andrea Cristina, del PRO, instó a “actualizar la legislación laboral” ya que “es importante que Argentina sea competitiva, previsible y responda a las necesidades del mercado laboral actual”.

"Este proyecto lo hace manteniendo los derechos del trabajador previstos en la ley laboral vigente", opinó la legisladora chubutense.

El entrerriano Adán Bahl (Justicialista) cuestionó duramente la reforma laboral y al respecto dijo que “cuando uno no ofrece herramientas para el desarrollo entonces ofrece despidos baratos”.

"Lo dijimos: en la medida que pasara el tiempo y no aparecieran resultados, entonces se iba a plantear esta situación que vemos hoy con una ley de flexibilización laboral", apuntó.

En la misma sintonía, la senadora riojana Florencia López (Justicialista) criticó con ferocidad la iniciativa laboral del Gobierno.

"Pusieron la excusa de la producción para quitar el agua de los glaciares; la excusa de la seguridad para meter a los chicos presos y hoy, ponen la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores", espetó.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cargó fuertemente contra el proyecto de reforma laboral al que calificó como “una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino”.

En su discurso de cierre, el formoseño denunció un “tratamiento exprés de una ley que afecta a 20 millones de personas”, y vaticinó que “va derecho al conflicto judicial”.

“Nació mal y termina mal”, indicó, y agregó que “es un proyecto inconsulto, hecho por estudios de abogados de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”.

"En síntesis: una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino. Eso es lo que estamos tratando acá", arremetió.

Según analizó, “el trabajador solo quiere una vida digna y con esta ley le estamos arruinando esa posibilidad porque no le va a alcanzar el tiempo de su vida para sostener a su familia” ya que “el trabajador sólo tiene su tiempo”.

"Es una ley anti trabajador. ¡Que dejen de mentir! ¡Perjudica terriblemente al trabajador!, protestó.

Al Fondo de Asistencia Laboral, Mayans lo calificó como “un robo a cara descubierta a los jubilados y los pensionados”.

“Y es abiertamente inconstitucional porque vulnera el 14 bis de la Constitución. Esto rompe el principio protectorio”, señaló.

“Esta es una ley repugnantemente gorila”, sentenció Mayans, fulminante.

En el último discurso antes de la votación, la jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, apoyó con entusiasmo la iniciativa de reforma laboral y cuestionó que en gobiernos anteriores “en el nombre de los trabajadores se mando a la informalidad a miles y miles a la informalidad”.

“Eso es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley, para darle previsibilidad a las empresas y a los trabajadores", remarcó.

Y siguió: “Esta reforma envía señales claras. Argentina quiere volver a crecer. Hace 15 años que no crecemos, muchos de los cuales fueron gobierno los de aquel lado”.

“Queremos que los derechos de los trabajadores no sean propiedad de una casta, de un grupo. Hoy los trabajadores quieren trabajar con más libertad”, finalizó.