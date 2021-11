Elecciones 2021: el radicalismo mendocino lleva ocho años consecutivos de victorias

Minutos después del cierre del comicio, en el búnker de Cambia Mendoza había una alegría contenida. Tan contenida, que a las 18.40, el senador Alejandro Diumenjo, se permitía una descarga antes de que se conocieran datos oficiales y salía a asegurar que “hemos tenido un contundente acompañamiento de la ciudadanía”. En el Frente de Todos se evitaban las definiciones. Temprano también, ya sabían que otra vez el peronismo, perdía una elección legislativa. La última vez que el justicialismo ganó un comicio de medio término fue en 2001. Una maldición de 20 años que, esta vez con el sello Frente de Todos, no logró revertir: la diferencia fue de 23 puntos.

Además, la “paternidad” del radicalismo se extiende desde 2013. Hace ocho años la UCR, con sus diferentes sellos electorales, no pierde una elección general en la provincia.

Ayer Cambia Mendoza sacó casi 50% de los votos y ubicó dos senadores nacionales (Alfredo Cornejo y Mariana Juri), y tres diputados nacionales (Julio Cobos, Pamela Verasay y Álvaro Martínez). La victoria de ayer se extendió a 14 departamentos de la provincia, incluyendo dos comunas gobernadas por el peronismo, Maipú y San Rafael. El Frente de Todos logró ganar en cuatro de las comunas que gestiona: La Paz, Santa Rosa, Lavalle y Tunuyán.

A pesar de la derrota, el Frente de Todos consiguió retener la banca de Anabel Fernández Sagasti en el Senado nacional, y también ganó dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, una para Adolfo Bermejo y otra para la sanrafaelina Liliana Paponet. Resulta un avance respecto de la elección legislativa de 2017, cuando el peronismo lograba una banca en la Cámara Baja nacional y Protectora lograba ubicar a José Luis Ramón, hoy aliado al Frente de Todos.

Al cierre de esta edición, con 99,16% de las mesas escrutadas, Cambia Mendoza obtenía 49,55% de los votos, contra 26,12% del Frente de Todos. Así, el espacio peronista-kirchnerista bajó lo obtenido en las PASO (28%), el espacio liderado por el radicalismo aumentó levemente la diferencia al sacar dos puntos más de los obtenidos el 12 de setiembre pasado (47 por ciento).

Esta vez, los votos en blanco no tuvieron el peso que habían logrado en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El 12 de setiembre, para los cargos nacionales, la “nevada” había alcanzado 10% de los sufragios emitidos. Ayer, los blancos sumaron 6%. La participación mejoró respecto de las primarias: 75% de los empadronados en Mendoza fueron a votar, un leve incremento respecto de las PASO, cuando la participación llegó a 72%.

Resultados a cargos nacionales

Minutos después de las 21, Fernández Sagasti reconocía la derrota y anunciaba que ya se había comunicado con el gobernador Rodolfo Suárez para felicitarlo por la victoria. “Me comuniqué con el Gobernador para felicitarlo por el triunfo de Cambia Mendoza. Con Adolfo hemos escuchado lo que han dicho los mendocinos. Estamos satisfechos porque nuestro objetivo era retener el resultado y es lo que estamos viendo según los datos que tenemos hasta ahora”, decía la senadora nacional.

Minutos después de las 21.30, el gobernador Rodolfo Suárez tomaba la palabra: “no estamos aquí para festejar, sino para asumir la gran responsabilidad que nos han dado. Agradecemos el apoyo que le han dado a la gestión provincial, el 50% de los mendocinos nos apoyó con una diferencia histórica”.

Amarga victoria verde, la caída del FIT y el fracaso del PD

El otro foco de atención era el desempeño de las posibles terceras fuerzas, que suelen crecer en las elecciones de medio término, al punto de terciar entre los dos espacios políticos principales. Esta vez, ninguna fuerza, como en 2013 el FIT y en 2017 el Partido Intransigente, logró colar un diputado nacional.

El Partido Verde consiguió ser la tercera fuerza (9,19%), pero se quedó fuera del reparto de cargos nacionales. Yendo a los cargos provinciales, la performance verde apenas les alcanzó para obtener una banca en la Cámara de Diputados de la provincia: en el primer distrito electoral conformado por Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle, sumaron 8,62% de los votos que le permitirán llegar a la Legislatura a Emanuel Fugazzotto. Además, lograron colocar concejales en Rivadavia y San Carlos.

Así la Cámara Baja será la única que tendrá representación de otras fuerzas que no sean aliadas de Cambia Mendoza o del Frente de Todos: se mantiene la demócrata Mercedes Llano hasta 2023 (ganó su banca en 2019) y el verde Fugazzotto. El Senado provincial será escenario de la pelea entre oficialismo y el principal espacio opositor.

El FIT no logró mejorar sus resultados respecto de las PASO y quedó en cuarto lugar (4,85%). Con los números obtenidos, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores no logró conservar la representación en la Legislatura que obtuvo en 2013 y revalidó en 2015 y 2017. En 2019 no obtuvo bancas.

Vamos Mendocinos, el frente conformado por el Partido Demócrata (PD), la Coalición Cívica (CC), libertarios y el Mendoexit. El PD y CC eran parte del oficialista Cambia Mendoza y dieron el portazo enfurecidos por el liderazgo ejercido por la UCR.

La apuesta de ambos espacios era hacerle sentir a Suárez y a Alfredo Cornejo su peso electoral. Sin embargo, quedaron lejos de los primeros lugares. Apenas sacaron 3,85% para llegar al sexto lugar de siete competidores en carrera.