El proyecto para eliminar las PASO a nivel nacional toma fuerza en el Congreso

El anuncio de Jorge Macri sorprendió a gran parte del bloque de diputados nacionales del PRO. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires generó una situación incómoda al decidir desdoblar las elecciones legislativas en la ciudad y al revelar que enviará un proyecto a la Legislatura para suspender las PASO.

Según coinciden muchos en el Congreso, esta decisión cuenta con el respaldo de su primo, Mauricio Macri, lo que obliga a los diputados a reconsiderar su postura.

Hasta el mes pasado, el bloque del PRO se oponía a la eliminación de las elecciones primarias y defendía el proyecto de María Eugenia Vidal, que proponía que las PASO no fueran obligatorias (los partidos no estarían obligados a participar si presentan listas únicas y los ciudadanos no tendrían obligación de votar).

El Gobierno había enviado el 21 de noviembre a la Cámara de Diputados dos proyectos que buscaban eliminar las PASO, modificar el sistema de financiamiento de campañas electorales y reformar el sistema de partidos.

Jorge Macri y Javier Milei

La intención era aprobarlos durante las sesiones extraordinarias de diciembre para evitar cualquier cuestionamiento por modificar el régimen electoral en un año electoral. De hecho, una de las críticas que surgieron dentro del bloque PRO fue que no es conveniente “cambiar las reglas del juego en los años impares”.

Finalmente, debido a la falta de apoyo del PRO, la UCR y el peronismo (que aún no había unificado su postura), el oficialismo no pudo avanzar con la reforma electoral y ni siquiera convocó a sesiones extraordinarias.

Sin embargo, el cambio de posición que Mauricio Macri dejó trascender extraoficialmente y la postura pública que asumió Jorge Macri en CABA abren una posibilidad de esperanza para los libertarios, que volverán a intentar avanzar con ambos proyectos en febrero.

Ahora, el Gobierno deberá retomar las negociaciones con el peronismo para conseguir los 129 votos necesarios, aunque el bloque está lejos de un consenso. En provincias donde el Partido Justicialista (PJ) no gobierna, como Santa Fe, Mendoza o San Juan, se considera difícil llegar a un acuerdo amplio.

En este contexto, las primarias se presentan como una vía de salida para resolver las tensas internas. Además, hay muchos diputados que no ven con buenos ojos la posibilidad de terminar votando junto a los libertarios.