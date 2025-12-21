21 de diciembre de 2025 - 14:51

El PRO presentó un amparo para frenar la designación de las autoridades de la Auditoría General de la Nación

El partido liderado por Mauricio Macri denunció una violación de la Constitución y pidió una medida cautelar para impedir que los nuevos auditores asuman.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La resolución fue impulsada por Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, quien advirtió que el procedimiento utilizado fue "abiertamente inconstitucional" y sostuvo que el planteo apunta a "defender la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones".

La terna cuestionada fue avalada con 186 votos a favor y dos abstenciones y está integrada por Rita Mónica Almada, propuesta por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, cercano al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, por el peronismo; y la exdiputada salteña Pamela Calletti, por Innovación Federal.

Los argumentos del amparo

En el escrito presentado ante la Justicia, Ritondo cuestionó que las designaciones se hayan realizado fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, lo que según él, constituye una "violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional". "El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema", subrayó.

El legislador también criticó las condiciones en las que se llevó a cabo la votación, cerca de las "tres de la mañana del jueves", y señaló que se hizo "sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales". Para el PRO, esas irregularidades convierten el acto en "nulo de nulidad absoluta".

Además, Ritondo sostuvo que "lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado", y destacó:"La Auditoría General de la Nación no es un órgano administrativo interno: es un órgano constitucional clave para controlar cómo se utilizan los recursos públicos".

Qué pide el PRO a la Justicia

En la presentación, el bloque solicitó que la Justicia:

  • Declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución que designó a los auditores.
  • Dicte una medida cautelar urgente para impedir que los designados asuman o actúen en la AGN hasta que haya una sentencia definitiva.
  • Restituya el estado institucional previo al acto cuestionado.

Finalmente, Ritondo aclaró que el amparo "no se trata de una discusión política ni de nombres propios, sino de defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones".

