El PRO denunció el video hecho con IA y Mauricio Macri dijo que se trata de "un intento de fraude digital"

Visiblemente molesto, agregó: “Esto que han hecho no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos. Justamente lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos, necesitamos gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo que están poniendo todos los argentinos para salir adelante, generando confianza y responsabilidad. Y lamento profundamente porque en todos los años que vengo haciendo política tuvimos que hablar de esto una mañana de la elección”.

Además apuntó directamente contra Santiago Caputo, uno de los asesores más influyentes del presidente Javier Milei, y contra usuarios como “el Gordo Dan” y “Álvarez”, conocidos por su militancia digital: “Y no me vengan ahora con que son unos tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso de su gobierno según el presidente Milei que es Santiago Capito tuitea estos videos truchos hechos con IA, como el Gordo Dan, Álvarez. Esta excusa de que fue unos tuiteros no va más”, dijo.

Por su parte, Silvia Lospennato, candidata a legisladora por la Ciudad, confirmó que “se cometieron una serie de delitos graves” y ratificó que “ya se hicieron todas las denuncias correspondientes”.