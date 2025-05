Elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires: votó el 40% del padrón

Las elecciones arrancaron con un porcentaje bastante bajo, si se tienen en cuenta el horario y las elecciones de años anteriores. Aun así, cabe mencionar que hubo varios factores influyentes, como el fenómeno Franco Colapinto, la primera misa del papa León XIV y el clima que no acompaña a la jornada.

"Se está desarrollando con total normalidad", había indicado más temprano el director del IGE, Adrián González. "El IGE reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el correcto desarrollo de la jornada electoral", concluyó horas antes González.

Candidatos que votaron: foco puesto en el polémico video

El candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza Manuel Adorni votó y minimizó la polémica en torno al video que repudió el PRO, al considerar que "no hay que hacer tanto escándalo" debido a que "todos" pasaron "por fake news".

El candidato a legislador por el Partido Justicialista Leandro Santoro votó y vinculó hoy con una maniobra antidemocrática el episodio del video falso. "A mí me parece que lo que pasó anoche no tiene antecedentes en la democracia y quiero expresar mi condena. Me refiero a la trampa", afirmó.

La candidata a legisladora por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Vanina Biasi analizó al momento de emitir su voto esta mañana que se observa "una gran atomización, pero posibilidades acotadas entre los que quieren la continuidad del modelo" y los pugnan por modificar "la desigualdad".

El legislador porteño Ramiro Marra aseguró que "hay que celebrar la democracia" yendo a votar en las elecciones. Marra intentará revalidar banca en las urnas como cabeza de lista de la Unión del Centro Democrático (UCeDé).

La candidata a legisladora porteña por el PRO Silvia Lospennato sostuvo esta mañana que "se cometieron una serie de delitos graves" al referirse al video generado con inteligencia artificial.

El candidato a legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta se mostró enojado porque no podía esta mañana emitir su voto porque la mesa que le fue asignada aún no estaba abierta.

La candidata a legisladora porteña de Evolución Lula Levy votó temprano y sostuvo que está "con muchas expectativas de entrar" a la Legislatura.

El candidato a legislador porteño por el partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Ricardo Caruso Lombardi sostuvo hoy que "seguimos sin respetar a los ciudadanos" y afirmó: "Sé que hicimos una campaña buena".