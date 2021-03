El peronismo pone tres condiciones para acompañar la prórroga de la Emergencia Sanitaria que pide Suárez

Durante la reunión celebrada esta mañana entre las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Salud, senadores del PJ mendocino manifestaron su voluntad de acompañar al gobierno provincial para que pueda tener herramientas de decisión frente a la pandemia. Bajo la situación actual de aumento de casos y entendiendo que “la situación es crítica”, los legisladores peronistas dijeron sí a la prórroga de la Ley de Emergencia Sanitaria que vence el próximo sábado 3 de abril, pero con algunas condiciones.

El proyecto consiguió hoy despacho y se tratará la semana próxima. Igualmente, el oficialismo tiene los votos para aprobarla sin el apoyo de la oposición.

Los requisitos que el bloque liderado por el senador Lucas Ilardo presentó son tres: que la ministra de Salud se presente en la Cámara, que el Gobierno rinda cuentas acerca de los recursos económicos usados en pandemia y que se elimine un item que perjudica a trabajadores del Casino.

Las comisiones de LAC y salud se reunieron para prorrogar la Ley de Emergencia Sanitaria/Twitter

Según argumentó el jefe del PJ en la Cámara Alta, el primero de los pedidos, ya realizado en anteriores oportunidades, se realiza porque entienden que la ministra de Salud “es la que sabe de las cuestiones técnicas, que muchos podemos desconocer y nadie podría responder mejor que ella”.

La segunda condición (rendición de cuentas sobre gastos en pandemia) también se vincula con un pedido previo, en donde demandaban al gobierno algunos informes sobre los recursos económicos utilizados. Y también, pidieron conocer cómo se utilizaron los recursos del gobierno nacional en carácter de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que recibió el ministerio de Salud provincial.

No obstante, sobre este punto, valoraron que el gobernador, Rodolfo Suárez, no hubiera tomado deuda para responder a la emergencia: “Eso nos gustaría que se ratifique por escrito, si no se utilizó ese recurso”, demandó Ilardo.

Respecto al tema, el presidente de la Cámara de Senadores, el radical Alejandro Diumenjo, había dicho hace algunos días que se pidió se dé celeridad a estos reclamos de la oposición para así sacar cuanto antes la prórroga de la ley.

Finalmente, en caso de que el Gobierno debiera tomar algunas medidas como las decretadas en 2020, el bloque del Pj pidió que se excluya un artículo que perjudicó a los trabajadores de Casinos, asegurando que “no hay justificación de que se mantenga tal restricción”: “Este decreto mantiene ese perjuicio para los trabajadores que hicieron un gran esfuerzo durante un año pero que hoy están funcionando, así que pediría al oficialismo la posibilidad de excluir ese artículo del nuevo decreto cuando lo ratifiquemos porque no hay justificación que mantengamos esta restricción hacia los trabajadores”.