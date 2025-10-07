El oficialismo se impuso en las elecciones del SUTE y Gustavo Correa es el nuevo secretario general

El oficialismo peronista retiene el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación de Mendoza (SUTE). La alianza de las listas Azul Naranja y Celeste se impuso por amplia mayoría en los 18 departamentos, y el dirigente vinculado al kirchnerismo reemplazará a Carina Sedano en la conducción.

Gustavo Correa es el nuevo titular del SUTE, el principal gremio de los docentes en Mendoza.

Gustavo Correa, secretario adjunto del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación de Mendoza (SUTE) y también secretario general de la CTA de los Trabajadores en Mendoza, ha sido electo como nuevo secretario general del principal gremio docente de la provincia. Con este resultado, el oficialismo retiene el SUTE, y el peronismo mantiene uno de los principales gremios de Mendoza. Se trata de un triunfo del ala kirchnerista del peronismo gremial.

La lista vencedora, denominada "Frente por la Escuela Pública" o Lista N° 11 Azul Naranja-Celeste, logró imponerse en los comicios desarrollados este martes en las escuelas de toda la provincia. Según fuentes, la alianza justicialista ganó "por paliza con casi el 50% de los votos".

La alianza de las listas Azul Naranja y Celeste ganó en los 18 departamentos, por lo que también conducirá todas las seccionales municipales. Además, las fuentes señalan que es la primera vez desde 2013 que una sola propuesta electoral logra retener la totalidad de los territorios.

Correa, quien antes era secretario adjunto del SUTE y secundaba a la titular saliente, Carina Sedano, la reemplazará en el cargo de secretario general. Sedano, por su parte, asumirá un nuevo rol como secretaria de Educación del sindicato.

El nuevo secretario general es un dirigente vinculado al kirchnerismo y camporismo mendocino, y cuenta con más de tres décadas de participación activa en la política interna de esa organización sindical, cumpliendo finalmente su anhelo de conducirla. El sindicato cuenta con aproximadamente 22.000 afiliados en toda la provincia.

A Correa lo acompañarán en la próxima gestión Denia Merelo, dirigente de la delegación San Rafael, como secretaria adjunta, y César Maturano, secretario general en Luján de Cuyo, en el área gremial. La estrategia de campaña del oficialismo se centró en mostrar los logros de gestión. Correa había subrayado que desde que su espacio asumió la comisión directiva, el salario docente pasó de ser el tercero peor pago del país a ubicarse en el puesto 12 a nivel nacional. El objetivo de su nueva conducción es reposicionar el salario entre los cinco mejores, como lo fue en 2015.