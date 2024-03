El oficialismo intentará avanzar en la expulsión o suspensión de Janina Ortiz de la Cámara de Diputados

El Frente Cambia Mendoza intentará comenzar este martes a tratar la posible exclusión o suspensión de la diputada de La Unión Mendocina, Janina Ortiz de la Cámara de Diputados, al entender que no se ha puesto a disposición plena de la Justicia, que la investiga por causas de coacción agravada y también fraude a la administración pública.

A partir de las 10, se reunirá la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el que el radicalismo pondrá a disposición las dos propuestas, que quedarán en el ámbito de la negociación con la oposición, teniendo en cuenta que, más allá que tengan los números para avanzar en un despacho en la comisión, todo esto debe verse refrendado con el voto de los dos tercios de los diputados en el recinto.

Si bien la semana pasada la abogada de Janina Ortiz había confirmado que la legisladora lasherina participaría hoy de la comisión para defenderse, hoy todo eso está en suspenso. Al margen, la Cámara de Diputados aceptó el pedido de que se transmitiera en vivo a través de streaming la reunión de comisiones (que no suele hacerse, ya que sólo se transmiten las sesiones sobre tablas en el recinto).

Detalles y obstáculos

Este lunes siguió la polémica, con respecto a las notificaciones y actuaciones de ambos espacios. A través de un comunicado, el radicalismo denunció que Ortiz presentó “nuevos artilugios para evitar dar explicaciones ante sus pares” de su situación judicial.

“Hoy Janina Ortiz presentó un escrito planteando la nulidad de la notificación y planteando cosas absurdas, tratándonos de necios, ignorantes o fanáticos. Plantea la nulidad de la notificación, siendo que el jueves pasado la notificamos y el viernes presentó una nota pidiendo que se asegure la transmisión en vivo de la Comisión, que se suba el informe del Ministerio Público Fiscal a Diputados y que la comisión sea grabada. Cosas que suceden a diario”, explicó el presidente de LAC, Franco Ambrosini (UCR) a Los Andes.

Y afirmó, que a través de ese escrito elevado el viernes, “consintieron la notificación” y aseguró que “se está notificando al mismo domicilio procesal que presentaron la diputada Ortiz y su abogada”.

Ante este escenario, este martes la abogada Quintero asistirá a la comisión para defender su escrito, le afirmó a este medio. La letrada manifestó que “no se han respetado los procedimientos vigentes” en el pedido de informes, ya que la Ley 1151 establece que “el Presidente de la Cámara no le puede pedir a un Fiscal que le entregue un informe, sino que es la Corte la que se tiene informar primero. Es un procedimiento que no se ha respetado y por lo tanto es nulo”.

También denunció que existe “non bis in ídem”, esto quiere decir que no pueden juzgar a una persona por los mismos hechos, según el Artículo 167 de la Constitución. “Así como no procedía el desafuero y se lo hicieron igual, dice ´desafuero o suspensión´ y ellos van por ´desafuero y suspensión´. Ya la juzgaron por estos hechos y la desaforaron. Y Janina Ortiz pudiendo accionar porque era inconstitucional no lo hizo”, manifestó.

Por otro lado, la abogada advirtió que si la Cámara de Diputados avanza en su suspensión podrían accionar contra el cuerpo por “desvío de poder”, al “utilizar las mayorías para cometer graves violaciones de derecho”.