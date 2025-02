El nuevo espacio de Axel Kicillof en el PJ ya sumó al primer peronista mendocino

En Mendoza hay todavía algunos interrogantes con respecto a cómo "jugar" a nivel nacional, sobre todo desde el liderazgo de Emir Félix , quien no ha dado muestras de respaldo al bonaerense. No obstante, Kicillof ya tiene a su primer dirigente local subido en su barco: Martín Aveiro.

Y agregó, ya en clave electoral, que Mendoza "no puede ser ajena al contexto nacional", y que "es por eso por lo que desde nuestra provincia nos sentimos convocados y animados para ser parte de esta construcción que lidera Axel Kicillof ".

"Nos sumamos a trabajar con gran fuerza social y política para el desarrollo y la justicia social, para reconocer el esfuerzo de los trabajadores, de los sectores productivos, la ciencia, la educación y la cultura, para defender los intereses nacionales y los de nuestra provincia de Mendoza", marcó.

Además, en X, el tunuyanino adjuntó el comunicado de lanzamiento del MDF, y sostuvo que "nuestro tiempo nos reclama decisión y voluntad política para el bien de nuestro pueblo".

Como nos enseñó San Martin "Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla", a eso nos convoca @Kicillofok y ahí estaremos trabajando recuperando la esperanza https://t.co/HVHnHbSPnm — Martín Aveiro (@MartinAveiro) February 22, 2025

"Como nos enseñó San Martin, 'cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla', a eso nos convoca Axel Kicillof y ahí estaremos trabajando recuperando la esperanza", culminó.

Mientras tanto, desde la conducción del PJ en Mendoza que lidera el sanrafaelino Emir Félix, aseguraron que no están "para internas" dentro del Partido Justicialista.

De manera casi neutral, indicaron que se sienten cómodos "con cualquier compañero o compañera", y marcaron que quien los incomoda "es Milei y su socio local, Alfredo Cornejo". Además, se negaron a elegir entre Cristina Fernández de Kirchner o Axel Kicillof: "Falta mucho por recorrer", declararon de manera taxativa.

Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Axel Kicillof

Movimiento Derecho al Futuro es el espacio político que lanzó Kicillof el sábado, junto a intendentes, legisladores y organizaciones sindicales y sociales, y generó repercusiones políticas fuertes, con críticas del kirchnerismo y apoyos de algunos gobernadores peronistas.

Mediante un comunicado, se convocó a la reconstrucción de una fuerza política que enfrente en las elecciones 2025 el "modelo de ajuste del presidente Javier Milei y defienda los derechos de los sectores populares".

Mediante un comunicado titulado “Abrazar al pueblo y encender la esperanza”, los dirigentes señalaron que el peronismo “enfrenta un desafío histórico” y debe liderar una alternativa al “experimento de ajuste y crueldad” que, afirman, lleva adelante el gobierno nacional.

“Ante este modelo de especulación financiera, concentración de la riqueza y entrega a intereses extranjeros, la Argentina necesita volver a edificar una fuerza social y política que represente al trabajo, la producción agropecuaria e industrial, a comerciantes, profesionales, estudiantes, artistas, científicos y jubilados”, expresaron.

En ese marco, destacaron la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof, al considerarlo “el escudo y la red que luchan por proteger los derechos de los bonaerenses ante un Estado desertor”. “Mientras el gobierno nacional abandona sus responsabilidades, la Provincia busca aliviar el daño social que provoca la apuesta por el mercado desregulado”, indicaron.

Dentro del MDF, aparecen nombres importantes de políticos en Buenos Aires, como los intendentes Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Ishii (José C. Paz), Fernando Espinoza (La Matanza) y Mario Secco (Ensenada), entre otros. Además, Infobae agregó que apoyan legisladores como Hugo Yaski, Daniel Gollán y Brenda Duarte; y también diversos movimientos populares (Somos Barrios de Pie, La Patria es el Otro o Los Irrompibles) y sindicatos (CGT en pleno, UOM, 62 Organizaciones).

Críticas dentro del Partido Justicialista

Según Noticias Argentinas, desde el kirchnerismo, que actualmente lidera el PJ, "se le está haciendo un favor" a Milei con este lanzamiento "en un contexto donde el Presidente está pagando las consecuencias de errores propios".

Desde el Instituto Patria manifestaron que la jugada del gobernador bonaerense sólo va a "desviar la atención" para que se vuelva a hablar de candidaturas "tres años antes" de la elección presidencial y de "internas que ya se venían "ablandando".

Además, cerca de la ex mandataria plantearon que el espacio que impulsa la figura de Kicillof "no trae nada nuevo" respecto de los actores políticos que integran Unión por la Patria. "Termina siendo una fracción más chica", consideraron.

"No suma intendentes que no estuvieran en Unión por la Patria. Deja afuera al massismo, a Grabois y organizaciones que no tienen representación en ese espacio", argumentaron en el entorno de CFK.