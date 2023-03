El mensaje de Macri tras el ataque a los Roccuzzo y la amenaza a Messi: “A fin de año esto empieza a cambiar”

Con cuestionamientos a la política de seguridad del Gobierno nacional, varios dirigentes de la oposición expresaron su apoyo a las familias de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi tras el ataque a tiros al supermercado “Único” en Rosario -propiedad de la familia Roccuzzo- y el mensaje mafioso dirigido al capitán de la Selección Argentina.

Uno de los destacados es Mauricio Macri. El expresidente, quien en los últimos días se hizo viral por su foto en París con Messi y “Dibu” Martínez, ambos ganadores en los premios The Best, pidió respuestas a los gobiernos de Alberto Fernández y de Omar Perotti (Santa Fe).

El mensaje de Macri tras el ataque al supermercado de los suegros de Lionel Messi en Rosario (Twitter)

“Esto es terrible. Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonela y sus familias”, escribió en Twitter el también titular de la Fundación FIFA.

Además, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió al violento episodio que sufrió la familia de los suegros de Messi.

“La gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila. Mi propuesta es un Gobierno nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3.000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las FFAA blindan nuestras fronteras”, publicó Larreta en su cuenta de redes sociales.

El mensaje de Rodríguez Larreta tras el ataque al supermercado de los suegros de Lionel Messi en Rosario (Twitter)

Quien también se sumó es Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad y también anotada en la carrera presidencial para las PASO dijo: “Hace dos días lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo”.

“No hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel. Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas”, compartió en Twitter.

El mensaje de Bullrich tras el ataque al supermercado de los suegros de Lionel Messi en Rosario (Twitter)

QUÉ PASÓ EN EL SUPERMERCADO DE LOS SUEGROS DE MESSI EN ROSARIO

El supermercado “Único”, ubicado sobre calle Lavalle de Rosario y propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo, fue baleado esta madrugada. Además, dejaron un mensaje mafioso dedicado al capitán de la Selección Argentina y al intendente: “Messi, te estamos esperando, Javkin también es narco, no te va a cuidar”.

Según lo informado por el medio local Rosario 3, fueron al menos 14 los disparos sobre el local comercial, la mayoría de ellos dieron sobre una de las tres persianas. Los atacantes se habrían desplazado en moto.

El mensaje mafioso para Messi en Rosario (Gentileza)

La causa está a cargo del fiscal de Balaceras Federico Rébola, quien ordenó a la Agencia de Investigación Criminal relevar la escena.

Tras lo ocurrido, el intendente rosarino Pablo Javkin declaró ante la prensa: “A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario”.

“Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta”, manifestó enojado Javkin. “Está claro lo que sucede, cómo y cuándo sucede. Esto es más grave que lo electoral. Acá es todo por la plata, el narcocrimen, la economía narco”, añadió.

El supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo baleado en Rosario (Gentileza / Rosario 3)

“Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas”, exigió a los gobiernos provincial y nacional de los peronistas Omar Perotti y Alberto Fernández, respectivamente.

“¿A cuánto está el Presidente de acá? ¿A media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad. Yo soy intendente de la Ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron”, sumó.

Para Javkin, el ataque al supermercado de la familia de Roccuzzo “es alevoso” y busca ser “noticia mundial”.