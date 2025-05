El inesperado motivo por el cual Hebe Casado no se ha afiliado a La Libertad Avanza

A tres semanas de haber anunciado su pase a La Libertad Avanza (LLA), la vicegobernadora Hebe Casado todavía no firmó su ficha de afiliación. La demora se debe a que aún no se reunió con el presidente del partido en Mendoza, el diputado nacional Facundo Correa Llano , quien debe entregar el formulario a la Junta Electoral partidaria.

"Le pedí formalmente a Facundo que podamos reunirnos para conversar y para llenar mi ficha de afiliación. Todavía no me ha respondido. De igual manera, yo ya formo parte de LLA, mi bienvenida me la dio el presidente Milei", afirmó la vicegobernadora.

Junto al vicepresidente de @LLibertadAvanza, @MenemMartin ,

coincidimos en la importancia de trabajar en conjunto para continuar impulsando cambios concretos y construir una Argentina cada día mejor. pic.twitter.com/C2pKhy5DiR — Hebe Casado (@hebesil) May 22, 2025

La exdiputada provincial se muestra tranquila ante la falta de respuestas del titular de LLA en Mendoza. Si bien reconoce que necesita firmar la ficha, minimizó su importancia al considerarla "una formalidad".

"Una firma no me cambia nada. Martín Menem me dijo que va a hablar con Facundo para que nos reunamos y me afilie. Él, como Karina y Javier, me hacen parte de LLA", sostuvo Casado.

Una relación que empezó con el pie izquierdo

Desde que Casado anunció su incorporación a La Libertad Avanza, la relación con Facundo Correa Llano no comenzó de la mejor manera. En estas semanas se produjeron varios episodios que evidenciaron un vínculo tenso entre ambos dirigentes.

Primero, Casado criticó públicamente al diputado nacional por su silencio. Lo tildó de "tímido" y "monosílabo" ante la falta de respuesta a su pedido de reunión.

El conflicto se intensificó tras un acto organizado en Guaymallén por una agrupación libertaria, del que participó la vicegobernadora. El evento fue cuestionado por supuestas prácticas de clientelismo: se repartieron bolsones de comida y muchos asistentes afirmaron no saber por qué estaban convocados.

Correa Llano reaccionó con dureza y difundió un comunicado en nombre de LLA Mendoza: "La Libertad Avanza Mendoza repudia de manera categórica y desmiente rotundamente cualquier vinculación con la reunión político-social realizada el viernes 16 de mayo en el club social y deportivo Guaymallén".

El texto agregó: "Nuestro espacio crece por convicción, no por clientelismo", y concluyó con una frase elocuente: "No vamos a permitir que la vieja política nos arrastre a su pantano de mentiras y manipulación".

Por su parte, Casado respondió desde sus redes sociales. Publicó una nota que destacaba su "debut como libertaria" en el acto de Guaymallén y escribió: "Sigan con las operaciones de todo tipo. Mis convicciones, valores y apoyo desinteresado a @JMilei siguen intactos".

En diálogo con Los Andes, la vicegobernadora profundizó sus críticas contra Correa Llano: “Le interesa más el sello que defender la gestión, porque no vi que haya sacado ningún comunicado por el problema de los traumatólogos con PAMI, ni por el acuerdo de las rutas".

Sigan con las operaciones de todo tipo. Mis convicciones, valores y apoyo desinteresado a @JMilei siguen intactos. pic.twitter.com/hb14FA3yfr — Hebe Casado (@hebesil) May 17, 2025

Su salida del PRO

Como adelantó Los Andes, la semana pasada Casado presentó su desafiliación al PRO y, tras el aval de la Justicia Electoral, ya no forma parte del partido amarillo. En su salida, la vicegobernadora envió una carta al Consejo Directivo Nacional en la que explicó los motivos de su renuncia y cuestionó el liderazgo nacional de Mauricio Macri.

“El nuevo rumbo me invitaba a querer ordenar el PRO en Mendoza y disputar la presidencia del mismo. Sin embargo, junto a mi equipo, nos encontramos con un proceso electoral amañado y fraudulento, circunscripto a las reglas de juego porteñas”, expresó Casado.

Cabe recordar que la conducción del PRO en Mendoza quedó a cargo de Gabriel Pradines, quien superó a Casado en los comicios internos de mediados de 2023.

“Tras las últimas elecciones internas y el posterior destrato a las autoridades electas de mi espacio, me vi obligada a replantear mi pertenencia. Después de lo vivenciado, siento que el partido envejeció muy pronto, adoptando vicios de la vieja política, sobre todo en su funcionamiento interno”, agregó.

Al cierre de la carta, Casado se despidió del PRO destacando que cierra una etapa “con la misma convicción con la que inicié mis pasos en política: la de construir un país próspero para mis hijos y seguir defendiendo las ideas de la libertad”.