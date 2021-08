El Gobierno pidió posponer la negociación de salud y Ampros amenaza con atrincherarse hasta tener una propuesta

Luego de semanas de reclamos, medidas de fuerza y varios cortocircuitos, el Gobierno de Mendoza y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) volvieron a reunirse para discutir una mejora salarial para el sector de la salud. No obstante, la tensión entre las partes está lejos de disiparse. Tras un extenso encuentro que se prolongó por más de tres horas, los representantes del Ejecutivo solicitaron un cuarto intermedio para el lunes próximos, pero desde el gremio exigieron una propuesta y amenazaron con atrincherarse en la Subsecretaría de Trabajo.

Esta tarde los negociadores del Gobierno y el gremio de profesionales de la salud se vieron las caras para arrimar posiciones, luego del fracaso de las negociaciones de la semana pasada. Desde las 16 se reunieron en la Subsecretaría de Trabajo y la intención era discutir un nuevo ofrecimiento que el sindicato pudiera bajar a las bases para ser analizado.

Sin embargo, los representantes del Ejecutivo provincial solicitaron un cuarto intermedio hasta el próximo lunes para analizar la contrapropuesta que había acercado Ampros a la mesa de negociación. Indicaron que necesitaban tiempo para “analizar costo fiscal e impacto en los salarios”.

Los trabajadores de Salud se manifestaron durante la negociación salarial entre Ampros y el Gobierno. Los Andes

Este pedido generó malestar en los sindicalistas que rechazaron esta dilación y exigieron la presentación de una propuesta este mismo jueves. “No quieren contestarnos la contrapropuesta, quieren dilatarnos al lunes, como si no pudieran sacar una simple cuenta”, manifestó a Los Andes la secretaria gremial de Ampros, Claudia Iturbe.

En tanto, afirmó que no se irían del establecimiento hasta tener una respuesta. “No nos vamos a mover de acá hasta que no nos traigan la propuesta, nos quedaremos hasta el lunes. No nos vamos a ir de la subsecretaría, nos vamos a atrincherar acá “, expresó.

“Nosotros queremos el 45% y es lo que hemos planteado desde el principio. Estuvieron toda la tarde analizándolo y vienen a decir que quieren pasarlo al lunes. Es una cosa de locos, nos están tomando el pelo. Estuvimos dos horas esperando que nos dieran la respuesta y nos dicen que no la pueden evaluar. Nos han mandado gente que no puede analizarla, parece, así que queremos gente que lo pueda analizar, que vengan los ministros para analizar la propuesta”, resaltó la dirigente sindical.

Hizo hincapié también en que la contrapropuesta del gremio ya la conocían desde la semana pasada y que un plazo de 72 horas para analizarla es desproporsionado. “Nos vamos a quedar acá hasta que nos contesten, por sí o por no y seguiremos con las medidas de acción”, disparó.

El último martes, en el marco de un paro por 48 horas exigiendo mejoras salariales, el gremio decidió realizar una protesta en el Campo Histórico El Plumerillo, en Las Heras, donde el gobernador Rodolfo Suárez iba a participar del acto oficial por el aniversario de fallecimiento del general Don José de San Martín. No obstante, a raíz de la manifestación, el intendente anfitrión, Daniel Orozco, decidió suspender los festejos “por motivos de seguridad”, e intercedió junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, para que Suárez recibiera a los gremialistas.

Horas más tarde, el mandatario se reunió con los dirigentes de Ampros y se acordó reabrir la comisión negociadora y realizar un nuevo encuentro este jueves. Esta instancia se había cerrado la semana pasada luego del fracaso de las negociaciones entre las dos partes.

La última oferta realizada por el Gobierno y rechazada de plano por Ampros, sin bajarla a las bases, consistía en una suba del 11% (6% en septiembre y un 5% en noviembre) al incremento salarial de 29% ya acordado a principios de año. Lo que se traduciría en un total de 40% y sin los bonos no remunerativos.

El gremio solicitaba un incremento sobre el básico del 45% y el blanqueo de los dos bonos no remunerativos que perciben los trabajadores de la salud. Según el Ejecutivo, esa sumatoria llevaba el aumento a cerca de 70%.