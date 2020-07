El Gobierno pasó a planta a 240 profesionales y trabajadores de la salud

El Gobierno pasó a planta a 240 empleados de la salud. Se trata de 120 médicos y 120 trabajadores. Ayer se reunieron la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud y la Comisión Negociadora y se dio a conocer el decreto que Rodolfo Suárez firmó. El mismo prevé la creación de 240 cargos para trabajadores que afrontan la Covid-19 en numerosos efectores de salud y desempeñan tareas desde hace años bajo distintas modalidades precarizantes.

La secretaria adjunta de Ampros, Claudia Iturbe, aclaró: “De este número, 120 son profesionales. Participaremos en conjunto de la confección del listado por antigüedad de todos los trabajadores de la provincia que están en situación de irregularidad como contratos, prestaciones, becas, voluntariados y otras modalidades”.

Una vez definido, se iniciarán los trámites para la realización del estudio de aptitud psicofísica y el certificado de buena conducta. En el caso del primero, lo harán en la Oficina de Salud Laboral de sus lugares de trabajo o en los hospitales más cercanos, sobre todo para la gente del sur, debido a que el CONI no está funcionando. En el caso del certificado de buena conducta, podría hacerse vía on line debido a la pandemia o será el Ministerio el encargado de otorgarles el turno. Además, Ampros pidió que continúe el cronograma para los siguientes pases a planta.

“En otro orden, solicitamos que no internen a los pacientes con Covid-19 positivos asintomáticos o con síntomas leves en los hospitales, para evitar la saturación de los grandes efectores. En este sentido, requerimos que sean derivados a los hoteles previstos para tal fin, debido a que los alojados tienen evaluaciones médicas periódicas”, agregó Iturbe.

Más allá de los pases a planta, Ampros insiste en su reclamo, que consta de cuatro puntos:

-El nivel de hacinamiento, que no fue tenido en cuenta en absoluto y produjo no sólo el contagio de profesionales, sino de éstos a los pacientes. Los residentes no fueron cuidados, pese a la denuncia e insistencia de Ampros para revertir la situación. Apenas se declaró la pandemia, el sindicato solicitó el cumplimiento de 11 puntos a la Comisión Negociadora: uno de ellos reclamaba la rotación del personal cada 14 días, lo cual no se puso en marcha y en el caso del Lagomaggiore, hospital de gran envergadura, el número de trabajadores enfermos aumentó considerablemente. Cabe destacar que según el memorándum del Gobierno que adjuntó Ampros a los medios de prensa locales, obligaron al personal a retomar todas las tareas sin rotación.

-La limpieza realizada en forma incorrecta (contaminación cruzada) o falta de limpieza. Esto es una constante en varios efectores; por ello requerimos que se haga un protocolo de calidad en los lugares de trabajo.

-El incorrecto uso o falta de elementos de bioseguridad (camisolines, barbijos, máscaras).

-El multitrabajo es causante de la circulación del virus. Es decir, cuando el trabajo de un profesional de la salud se realiza por motivos económicos, en varios efectores de salud, tanto públicos como privados.

Desde Ampros, destacaron que más del 10% de los pacientes con coronavirus son profesionales de la salud.

El 3 de junio, el Gobierno provincial acordó soluciones para 3.900 trabajadores de la salud. En ese momento, ofreció el pase a planta interina a 2.100 prestadores de distintos hospitales y establecimientos sanitarios de Mendoza, mientras que a otros 1.800 que están contratados y también tienen prestaciones, prometió darles una mayor dedicación que engrosará sus ingresos mensuales.