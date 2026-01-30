El Gobierno oficializó el aumento de las tarifas para servicios de agua y saneamiento: los nuevos valores

El Gobierno de Alfredo Cornejo aprobó aumentos en las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento para el año 2026 , que alcanzan tanto a la empresa AYSAM S.A.P.E.M. como al resto de los operadores de la provincia.

Conflicto entre Mercado Libre y Temu: la Corte Suprema interviene en la causa y será quien definirá

El Gobierno llamó a una licitación internacional para el nuevo edificio del Hospital Notti: el motivo

En el caso de AYSAM , el incremento autorizado es del 17 % desde enero de 2026 , mientras que para los demás prestadores se estableció una actualización anual del 19,5 % , con posibilidad de aplicación escalonada.

Las medidas forman parte de los procesos de revisión tarifaria anual tramitados por el Departamento General de Irrigación (DGI), en su carácter de ente regulador del servicio de agua potable y saneamiento, a través de la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS).

Según los fundamentos oficiales, el objetivo de las actualizaciones es recomponer los ingresos de los prestadores para garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio en un contexto de aumento sostenido de los costos operativos .

La medida alcanza a un universo heterogéneo de prestadores, que incluye operadores de gestión comunitaria, municipales, privados y estatales.

El objetivo de la actualización es recomponer los ingresos de los prestadores para garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en la provincia.

Fundamentos técnicos y económicos

Según los informes técnicos y económicos elaborados por el Departamento General de Irrigación (DGI), durante 2025 los costos de operación y mantenimiento registraron incrementos superiores a los ajustes tarifarios autorizados, con una variación promedio por encima del 40%.

Entre los principales factores se destacan los aumentos en salarios y en el costo de la energía eléctrica, considerados determinantes en la estructura de costos de los prestadores.

Para el cálculo de la actualización tarifaria se utilizaron proyecciones macroeconómicas basadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, correspondiente a septiembre de 2025, que estima una inflación anual del 19,5% para 2026.

Ese porcentaje fue tomado como un supuesto prudente para la determinación de los valores tarifarios de referencia. El proceso de revisión incluyó la convocatoria y realización de una audiencia pública, en la que participaron usuarios, operadores y organizaciones sociales.

En el caso de AYSAM S.A.P.E.M., los informes técnicos indican que durante 2025 los costos operativos del servicio, con fuerte incidencia de los recursos humanos y del suministro eléctrico, evolucionaron por encima de los incrementos tarifarios otorgados.

De no aplicarse una recomposición, el flujo de fondos proyectado para 2026 hubiera arrojado un déficit operativo significativo, comprometiendo la sustentabilidad económica del prestador.

pedido_303689_27012026

Audiencia pública y observaciones

Durante esa instancia se formularon observaciones vinculadas a la calidad y continuidad del servicio, la situación económica de los prestadores, el acceso a la información y el abastecimiento de agua en distintas zonas de la provincia.

De acuerdo con lo consignado en el decreto, si bien varias de esas observaciones exceden el objeto específico de la revisión tarifaria, no se presentaron objeciones técnicas que desvirtúen los fundamentos de la actualización aprobada

La actualización tarifaria fue formalizada mediante el Decreto N° 124, tras un procedimiento tramitado íntegramente por el Departamento General de Irrigación, a través de la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS), en el marco de la Ley N° 9.589 y del Nuevo Régimen de Revisión Tarifaria aprobado por el Decreto N° 323/2025.

La norma establece además que los nuevos valores quedarán sujetos a un mecanismo de revisión bimestral automática.

Finalmente, el decreto instruye a la DIRCAS a continuar con el seguimiento de la evolución económico-financiera de los operadores y de las inversiones necesarias para asegurar una adecuada prestación de los servicios, con el fin de evitar el deterioro progresivo de los sistemas de agua potable y saneamiento en la provincia.

Las actualizaciones fueron formalizadas mediante los Decretos N° 111 y N° 124, publicados en el Boletín Oficial, y establecen que los nuevos valores quedarán sujetos a mecanismos de revisión bimestral automática.

Asimismo, se instruye al ente regulador y al poder concedente a continuar con el seguimiento de la evolución económico-financiera de los prestadores y de las inversiones necesarias para evitar el deterioro progresivo de los sistemas de agua potable y saneamiento en la provincia .

El decreto