29 de enero de 2026 - 13:54

El Gobierno habilitó a militares a ocupar cargos políticos no electivos sin interrumpir su carrera profesional

A través de un decreto, Javier Milei modificó la reglamentación de la Ley para el Personal Militar. Los efectivos de las Fuerzas Armadas podrán desempeñar funciones públicas no electivas y mantener sus beneficios previsionales y de ascenso.

El Gobierno habilitó a militares a ocupar cargos políticos no electivos sin interrumpir su carrera profesional.

El Gobierno habilitó a militares a ocupar cargos políticos no electivos sin interrumpir su carrera profesional.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobierno de Javier Milei a través del Decreto 58/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, habilitó al personal de las Fuerzas Armadas a ocupar cargos públicos no electivos sin que esto signifique un freno en su carrera militar ni una afectación en sus expectativas de ascenso.

Leé además

Javier Milei durante el acto por el Día de las Víctimas del Holocausto. 

Conmemoración del Holocausto: Milei llamó a "permanecer unidos" y reforzó su alineamiento con Trump

Por Redacción Política
Don Chatarrín de los tubitos caros: el apodo de Milei para el CEO de Techint por el conflicto con la licitación. 

Milei volvió a cargar contra Paolo Rocca: "Jugó all-in para que el Gobierno termine post elecciones"

Por Redacción Política

La medida modifica la reglamentación de la Ley para el Personal Militar, argumentando que resultaba "incongruente" que los uniformados vieran perjudicado su desarrollo profesional al ser convocados por el Poder Ejecutivo para cumplir funciones, especialmente dentro del ámbito del Ministerio de Defensa.

El nuevo marco normativo establece reglas claras para esta transición entre lo operativo y lo administrativo. El personal militar no podrá acceder a cargos mediante elecciones populares, pero sí podrá ser nombrado o autorizado directamente por el Presidente de la Nación.

cargos públicos fuerzas armadas
Parte de la resolución del Boletín Oficial.

Parte de la resolución del Boletín Oficial.

El decreto también es claro en la incompatibilidad para ejercer funciones operativas en las FF.AA y desempeñar cargos públicos. Tampoco podrán ser designados a la función pública aquellos que ya hayan alcanzado el grado máximo dentro de su respectiva fuerza (Ejército, Armada o Fuerza Aérea).

Los primeros nombramientos en Defensa

En sintonía con la nueva normativa, el Gobierno oficializó mediante el Decreto 60/2026 las primeras designaciones de militares en la estructura civil del Ministerio de Defensa:

  • General de División, Jorge Puebla al cargo de secretario de Estrategia y Asuntos Militares.
  • Teniente coronel Daniel Martella al cargo de secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa.
  • General de brigada Carlos Martín al cargo de subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa.
  • Coronel Ariel Mira Peña al cargo de subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa.
Carlos Presti / Javier Milei
Carlos Presti, ministro de Defensa de la Nación junto a Javier Milei.

Carlos Presti, ministro de Defensa de la Nación junto a Javier Milei.

Asimismo, se informó que Guillermo Madero dejará su cargo en Defensa Civil para asumir como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Yuyito González dura contra Fátima Florez por exponer a Milei en Mar del Plata.

Yuyito González habló del reencuentro entre Milei y Fátima Florez: "A ella le sirve, no sé si a él"

Por Redacción Espectáculos
La respuesta de Lali Espósito a Milei y los libertarios que la atacan: “No me permito que...”

Lali Espósito reaccionó con ironía tras conocer que Javier Milei escucha sus canciones: "Payaso"

Por Redacción Espectáculos
Milei y Trump durante la presentación del Consejo de la Paz 

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto para establecer la adhesión de Argentina al Consejo de Paz

Por Redacción Política
Javier Milei

Milei reflotó una polémica escucha de Cristina Kirchner sobre las jubilaciones

Por Redacción Política