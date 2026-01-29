A través de un decreto, Javier Milei modificó la reglamentación de la Ley para el Personal Militar. Los efectivos de las Fuerzas Armadas podrán desempeñar funciones públicas no electivas y mantener sus beneficios previsionales y de ascenso.

El Gobierno habilitó a militares a ocupar cargos políticos no electivos sin interrumpir su carrera profesional.

El gobierno de Javier Milei a través del Decreto 58/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, habilitó al personal de las Fuerzas Armadas a ocupar cargos públicos no electivos sin que esto signifique un freno en su carrera militar ni una afectación en sus expectativas de ascenso.

La medida modifica la reglamentación de la Ley para el Personal Militar, argumentando que resultaba "incongruente" que los uniformados vieran perjudicado su desarrollo profesional al ser convocados por el Poder Ejecutivo para cumplir funciones, especialmente dentro del ámbito del Ministerio de Defensa.

El nuevo marco normativo establece reglas claras para esta transición entre lo operativo y lo administrativo. El personal militar no podrá acceder a cargos mediante elecciones populares, pero sí podrá ser nombrado o autorizado directamente por el Presidente de la Nación.

cargos públicos fuerzas armadas Parte de la resolución del Boletín Oficial. El decreto también es claro en la incompatibilidad para ejercer funciones operativas en las FF.AA y desempeñar cargos públicos. Tampoco podrán ser designados a la función pública aquellos que ya hayan alcanzado el grado máximo dentro de su respectiva fuerza (Ejército, Armada o Fuerza Aérea).

Los primeros nombramientos en Defensa En sintonía con la nueva normativa, el Gobierno oficializó mediante el Decreto 60/2026 las primeras designaciones de militares en la estructura civil del Ministerio de Defensa: