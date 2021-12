El Gobierno dijo que la oposición debe leer el informe del FMI sobre la deuda tomada por Macri

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, le recomendó a la oposición la lectura del informe del Fondo Monetario Internacional que se conoció ayer sobre el préstamo otorgado al gobierno de Mauricio Macri.

“La oposición debería leer este informe, esta crítica que hizo el FMI”, dijo Cerruti en su presentación habitual de los jueves ante la prensa acreditada en Casa Rosada.

“No deja de sorprender que horas más tarde de la difusión del informe, el exministro Nicolás Dujovne dice que este fue un préstamo que le dieron políticamente a su plan de gobierno que fracasó”, comentó Cerruti, para criticar a Juntos por el Cambio por “tomar deuda y voltear un Presupuesto, lo que demuestra un grado de irresponsabilidad muy importante”, dijo.

Sobre el informe del FMI que se conoció ayer y en el que se califica de “fracaso” al programa económico impulsado por el anterior gobierno tras recibir 44 mil millones de dólares de asistencia, Cerruti dijo que el organismo internacional “tiene que ser más estricto cuando entrega préstamos que se convierten luego en deuda” y consideró que “no pueden ser otorgados a un espacio político porque compromete a muchas generaciones”.

Unas horas antes, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, también aludió al informe del FMI. “El Fondo Monetario Internacional nos dio la razón: la deuda irresponsable tomada por el gobierno anterior puso en riesgo al país y el programa económico de Macri fracasó”, publicó en su cuenta de Twitter.

El mensaje es acompañado por un video en el que se señala que “la deuda tomada por el gobierno anterior le hizo mucho daño a la Argentina” y, “según el mismo FMI, el programa fracasó y puso en riesgo nuestra economía”. También, puntualiza que, “además, reconoce que gran parte de la deuda que tomaron se fugó”.

“Lo dijimos desde un primer momento: nuestro gobierno y el pueblo argentino debió hacerse cargo de una deuda irresponsable que puso en peligro el futuro del país. Vamos a seguir trabajando porque el crecimiento es la condición para la estabilidad”, finaliza el video.

Anoche, el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó la importancia de la evaluación que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el crédito extraordinario de casi US$ 45.000 millones que otorgó entre 2018 y 2019 al país en el que, entre otros aspectos, se reconocieron el fracaso de los objetivos trazados y que “debería haber habido una reestructuración de deuda y controles de capitales antes para que no pase lo que efectivamente pasó”. Además, señaló que el FMI entendió que “se debería haber entendido mejor el fenómeno inflacionario en la Argentina y que no se podía pensar que sólo con la política monetaria y al tasa de interés se podía resolver” como propuso el gobierno del por entonces presidente Macri.

Sesiones extraordinarias

Cerruti confirmó que el Gobierno nacional convocará en los próximos días a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y dijo que “en algún momento del verano” será presentado el Plan Plurianual. “En algún momento del verano. Vamos a convocar a extraordinarias, estoy ya lo habíamos anticipado, y vamos a trabajar el Plan Plurianual en ese momento. Probablemente será en los primeros meses del 2022″, precisó la portavoz. El domingo 14 de noviembre, en la noche de los comicios legislativos, el presidente Alberto Fernández anunció en un mensaje que mandaría al Congreso un proyecto de ley sobre un “programa económico plurianual para el desarrollo sustentable”.

“Ese programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente”, sostuvo el jefe de Estado en ese momento.