El Gobierno declaró al Cártel de Jalisco Nueva Generación como organización terrorista

La medida incorpora a la organización criminal mexicana al registro oficial de entidades vinculadas al terrorismo (RePET).

La muerte de "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación desató violencia en todo México.

Este jueves, el gobierno de Javier Milei declaró al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista. Con esta decisión, Argentina se alinea con la tendencia internacional liderada por Estados Unidos, que ya había aplicado una calificación similar hace poco más de un año.

La medida fue oficializada a través de la oficina de Presidencia y dispone la inscripción inmediata del CJNG en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Foto aérea donde se ven columnas de humo tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este domingo, en Puerto Vallarta (México). Foto aérea donde se ven columnas de humo tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). EFE El fundamento La resolución fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Según el comunicado oficial publicado en la red social X, la decisión se basa en "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter internacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas".

La inclusión en el RePET "habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de ación de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege el sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos", señala el comunicado.

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