26 de marzo de 2026 - 13:00

El Gobierno declaró al Cártel de Jalisco Nueva Generación como organización terrorista

La medida incorpora a la organización criminal mexicana al registro oficial de entidades vinculadas al terrorismo (RePET).

La muerte de El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación desató violencia en todo México.&nbsp;

La muerte de "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación desató violencia en todo México. 

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EFE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este jueves, el gobierno de Javier Milei declaró al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista. Con esta decisión, Argentina se alinea con la tendencia internacional liderada por Estados Unidos, que ya había aplicado una calificación similar hace poco más de un año.

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La medida fue oficializada a través de la oficina de Presidencia y dispone la inscripción inmediata del CJNG en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Foto aérea donde se ven columnas de humo tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este domingo, en Puerto Vallarta (México).
Foto aérea donde se ven columnas de humo tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Foto aérea donde se ven columnas de humo tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fundamento

La resolución fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Según el comunicado oficial publicado en la red social X, la decisión se basa en "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter internacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas".

La inclusión en el RePET "habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de ación de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege el sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos", señala el comunicado.

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El CJNG surgió en 2010 como una escisión del Cártel de Sinaloa. En apenas una década, logró una expansión vertiginosa que lo llevó a tener presencia en 22 de los 32 estados de México y a consolidar bases operativas en puntos estratégicos de Estados Unidos como Nueva York, Chicago y Los Ángeles.

Finalmente, Milei ratificó su postura de "llamar a las cosas por su nombre": "El presidente reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y mantiene la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles, con la Hermandad Musulmana y más recientemente, con la Fuerza Quds iraní".

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