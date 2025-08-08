El Gobierno autorizó la venta de cuatro empresas hidroeléctricas y avanza la privatización del Estado

En el marco del proceso de privatización de empresas del Estado, el Gobierno nacional autorizó la venta de las acciones de las empresas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila . La medida fue oficializada este viernes mediante el Decreto 564/2025 , publicado en el Boletín Oficial.

Las acciones de estas compañías, actualmente en manos de ENARSA , serán puestas a disposición a través de un concurso público nacional e internacional sin base , bajo un mecanismo definido como “ competitivo y expeditivo ”, que deberá concretarse en un plazo de 60 días .

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía , que tendrá la facultad de establecer las condiciones del concurso, incluyendo el esquema de remuneración y los anexos correspondientes .

En cuanto a la operación actual de las centrales, las concesionarias Orazul Energy Cerros Colorados S.A, Enel Generación El Chocón, AES Argentina Generación y Central Puerto podrán continuar con la gestión de los complejos si presentan una Carta de Adhesión dentro de los próximos cinco días .

Si lo hacen, seguirán operando hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se concrete el concurso. En caso contrario, estarán obligadas a mantener la generación de energía por un período no inferior a 90 días hábiles .

Las empresas que adhieran deberán cumplir con una serie de condiciones, como mantener la garantía de cumplimiento del contrato por al menos US$4.500.000, aceptar posibles modificaciones en el esquema de remuneración, y continuar pagando regalías a las provincias de Río Negro y Neuquén.

Además, deberán entregar inventarios detallados, postergar la transferencia de ciertos bienes y permitir el acceso a los interesados en el concurso a los perímetros de las concesiones.

Esta medida forma parte del plan del Ejecutivo para avanzar con la reducción del tamaño del Estado y promover la participación privada en sectores estratégicos.