El Gobierno se alineó con Maduro y aseguró que el avión venezolano “está secuestrado” en Ezeiza

Luego de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se sumara a los reclamos de Nicolás Maduro para que Argentina libere el avión retenido en el aeropuerto de Ezeiza, el Gobierno Nacional se alineó con Venezuela y presionó a la Justicia para que la aeronave y su tripulación puedan regresar al país caribeño.

El embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, manifestó que “el avión está secuestrado porque el juez lo ha determinado”.

“Hay una sensación en el pueblo venezolano de injusticia. Hay una comprensión de que esto intenta perjudicar las relaciones que se han recuperado recientemente y también el crecimiento de la Celac”, añadió el diplomático argentino en declaraciones con la AM 750.

“Todavía hay mucho que recorrer respecto al avión secuestrado. Hay que transitar con inteligencia el proceso, porque hay muchos intereses que buscan que esto sea una pelea”, continuó su explicación Laborde.

Pedro Carreño (izquierda), Oscar Laborde (centro) y Ramón Celestino Velásquez Araguayán (derecha), ministro de Transporte de Venezuela y Presidente de Conviasa.

La Justicia argentina, a través del juez federal Federico Villena, el 1° de agosto ordenó confiscar los pasaportes e impedir la salida del país del piloto iraní y otras seis personas que iban en el avión venezolano Boeing 747 retenido desde el 6 de junio en el marco de una causa por posibles vínculos con el terrorismo internacional. Pero, liberó a 12 tripulantes que deberán regresar a su país de origen en vuelos de línea, detalla TN.

El 11 de agosto, Villena oficializó el robo del avión de Emtrasur, aceptando una petición de EE.UU para incautar la aeronave, que antes era propiedad de la empresa iraní Mahan Air, sancionada por Washington.

Crítica de Laborde a Estados Unidos

“La justicia de Estados Unidos dice que el avión es venezolano y le reprocha a la empresa iraní que no haya registrado la venta. No hay ninguna causa, acusación o elemento que haga sentir que esta gente este demorada así. No hay nada allí que indique que esta gente esté cometiendo algún delito”, destacó el embajador en Venezuela.

“No hay ninguna protesta del gobierno venezolano a la cancillería o a la embajada”, intentó poner paños fríos a la situación a la relación bilateral entre ambos países y llamó a “resolverlo juntos”.