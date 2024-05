El Gobierno apelará el fallo que le ordena a entregar los alimentos acopiados

El Gobierno nacional apelará el fallo del juez Sebastián Casanello, quien le había ordenado al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, entregar “de inmediato” la enorme cantidad de alimentos acopiados para los comedores.

El vocero presidencial Manuel Adorni consideró este lunes que “la Justicia no se puede entrometer en la política pública” luego del pedido para que el Gobierno informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados -se estima en 5.000 toneladas- y disponga su inmediata distribución.

“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar esas decisiones. La Justicia no se puede entrometer en la política pública”, dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

“Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. No es algo que ocurre sólo en la Argentina... Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock”, justificó.

El portavoz agregó que “de los 5 millones de kilos de alimentos, 3,1 millones corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior”.

Entonces, subrayó la idea de que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse”.

“A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con todo un esquema en la Argentina donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal, que se sienten dolidos porque se terminó el usufructo personal que tenían”, lanzó el vocero.

