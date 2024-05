El Gobierno admitió que tiene 5 millones de almimentos para comedores aún almacenados: denunias y polémica

El dirigente social y excandidato presidencia de Unión por la Patria, Juan Grabois denunció a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por tener “dos depósitos llenos con más de cuatro millones de kilos de comida encanutada” mientras “familias argentinas pasan hambre”.

Grabois efectuó esta denuncia luego de que el medio opositor El Destape revelara un pedido de acceso a la información pública. En éste se verificó que el Gobierno nacional retiene más de 5 millones de kilos de alimentos sin entregar a los comedores.

En X (antes Twitter) Grabois escribió: “La comida se pudre en los galpones de Capital Humano mientras a 100 metros las familias argentinas pasan hambre”.

Y continuó: “Estos reverendos hdp que nunca hicieron nada por nadie tienen dos depósitos llenos con más de 4 millones de kilos de alimentos en Villa Martelli y Tafí Viejo mientras dejan a seres humanos, niños, madres y abuelos sin comida. Figura en el pedido de informes adjunto y lo reconoció Adorni”.

Además, mostró la documentación que acredita la cantidad de comida disponible y la declaración del vocero Manuel Adorni, quien admitió que “efectivamente” existen esos galpones.

Grabois publicó dos gráficos con la cantidad de alimentos productos que no han sido entregados. Gentileza: El Destape.

En cuanto a la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Grabois expresó su descontento: “Gobernantes del mal gobierno, sordos, indiferentes, pregúntense hasta dónde quieren tirar la cuerda y háganse cargo de las consecuencias”.

Acompañado de dos gráficos que revelan la cantidad de kilos de comida que el gobierno nacional aun no entrega, el dirigente social señaló: “No le están haciendo la guerra a los movimientos sociales, no le están haciendo la guerra a ninguna casta, le están haciendo la guerra a miles de estómagos vacíos. Ustedes que tienen un león cantor, van a despertar un león que no ruge sin morder. Van a despertar gente dispuesta a dejarlo todo por el pan de los pobres”.

Por otro lado, Juan Grabois en su extenso comunicado también habló sobre la denuncia hacia Sandra Pettovello: “Presentamos la ampliación de la denuncia penal con la información nueva que nos suministró Ari Lijalad de El Destape e intimamos al Ministerio de Capital Humano a distribuir los alimentos que tiene pudriéndose en los galpones de Villa Martelli a 200 metros de las ollas vacías del barrio Las Flores (Julio Argentino Roca 4851, Vicente Lopez) y en Tafí Viejo en Independencia y Costela a 120 metros de los tuppers vacíos del Barrio La Saenz Peña. No puede pasar un día más. También presentamos en el Contencioso Administrativo las pruebas de que hay alimentos mientras la gente pasa hambre”, explicó.

La respuesta de Adorni: “Los alimentos se van a repartir. Lamentamos el esquema de comedores truchos”

“Efectivamente esos alimentos existen. Tienen distintas fechas de vencimiento. Y no están por vencerse como decís. Los alimentos que tienen la fecha más próxima se van a distribuir. Son alimentos que han sido adquiridos por la administración anterior”, dijo el vocero Manuel Adorni durante la conferencia habitual desde Casa Rosada.

“Están allí porque la administración anterior evidentemente, o por las auditorias que ha echo la ministra Pettovello, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían a la cantidad de gente que decían tener. Entonces ocurrió el episodio que vos estás mencionando”, respondió el vocero a un periodista acreditado en la habitual conferencia de prensa.

Y sentenció: “Y por supuesto que los alimentos se van a repartir y le van a llegar a las personas que les tiene que llegar. Lamentamos el que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos”

Además, el dirigente aseguró que: “Tener comida en los depósitos pertenecientes al Ministerio de Capital Humano es no solo una inmoralidad en una Argentina con más de 50% de pobres, sino que finalmente se trata de una ilegalidad manifiesta”.

Y finalizó: “Solicitamos que se realice una inspección en ambos centros operativos a los efectos de comprobar la existencia de cantidades siderales de alimentos sin entregar, asimismo solicito se realice una orden de presentación al Ministerio de Capital Humano para que informe la cantidad de alimento que tiene en stock sin entregar y como es el proceso de entrega de la misma.