Mendoza adjudicó una compra de chalecos antibalas a una empresa denunciada por lavado de dinero

El Gobierno Provincial finalmente dio un paso más en la licitación pública para la adquisición de chalecos antibalas para la Policía de Mendoza, cuya adjudicación se otorgó a la empresa Armoring Systems SA, la cual está bajo la mira de la Justicia federal por posible lavado de dinero en la causa conocida como “cuadernos de la corrupción”.

En total, se van a adquirir 3.809 chalecos, que tendrán una inversión por parte de la provincia que será de U$S 1,9 millón de dólares (equivalente a $188.5 millones, tomando la cotización del dólar oficial a $99, del día anterior a la apertura). Sin embargo, no se comprarán chalecos femeninos por “ausencia de ofertas”.

La medida salió publicada hoy en el Boletín Oficial bajo el decreto 1388, en la cual el ministerio de Seguridad adjudicó el proceso el día 12 de este mes.

En los considerandos de la norma, tras los informes técnicos de los organismos y el análisis de la comisión de preadjudicación, sugirieron la adjudicación de esta oferta, en términos de mayor calidad y mejor oferta.

Además, el procedimiento no tuvo objeciones por parte de Asesoría Letrada del ministerio de Seguridad, así como tampoco por parte de Fiscalía de Estado.

Desde el lado del Gobierno local, en julio del año pasado, cuando se reactivó el proceso de la compra, indicaron que la licitación se había llevado a cabo de forma legal y que las empresas -incluida Armoring Systems- no sólo cumplían con las condiciones para participar; sino que tampoco tuvieron algún tipo de objeción para presentarse.

La empresa y la causa Cuadernos

No obstante, la empresa que ganó es de Gustavo Dorf, propietario de Armoring Systems -que es compadre de Daniel Angelici-, y que ha sido procesado y embargado en la causa Cuadernos.

De hecho, se investiga el vínculo entre el empresario con Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Se cree que ambos lavaron millones de dólares obtenidos de supuestos actos corruptos en el país.

Años atrás, cuando comenzó toda la investigación, el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, en sus declaraciones ante el fiscal Carlos Stornelli, fue el último “arrepentido” que aportó datos sobre esa relación.

Particularmente dijo -según informó La Nación- que las maniobras de lavado de dinero comenzaron en 2008 y que Muñoz le explicó que Armoring Systems “le iba a emitir facturas para que él pudiera blanquear dinero”. También sostuvo que su hijo, Franco Muñoz, trabajaría en esa empresa y sería él quien aparecería, con el tiempo, como accionista.

Dorf y la Justicia

Dorf sigue procesado y embargado por un monto de $432 millones en el caso Cuadernos. Esta decisión fue confirmada en su momento por la Cámara Federal como miembro de una presunta asociación ilícita destinada a lavar millones de dólares.

En su declaración indagatoria, el empresario dijo que conoció a Muñoz “a finales de 2009 o principios del año 2010″, que mantuvo un trato “ameno” como “con cualquier otro cliente” y que le vendió y blindó “algún vehículo”.

Otras compras entre Mendoza y Armoring System

Los negocios entre la empresa y Mendoza no son nuevos, ya que hubo licitaciones en la que la empresa ganó en diciembre del 2016 y también en 2019.

De hecho, entre el año 2016 y la actualidad se proveyó de chalecos además a las policías de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba y San Juan, alcanzando aproximadamente las 50.000 unidades, evidenció La Nación.

Entre los vínculos de Dorf está también Daniel Angelici, ex presidente del club Boca Juniors -con cercanía con el ex presidente Mauricio Macri- y de quien es compadre (su ex mujer es madrina de la hija de Angelici y la esposa de éste es madrina de la hija del empresario).