El gobernador de Chubut fulminó a Jones Huala tras incitar los incendios: "Delincuente y terrorista"

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial calificó al activista como “delincuente, chanta y terrorista” y aseguró que no permitirá amenazas ni llamados a la violencia. “Jones Huala es un miserable con delirios revolucionarios de café. Un delirante que no representa ninguna causa justa", subrayó.

Acá podemos ver a Jones Huala mostrándose como lo que realmente es: un delincuente, un chanta y un terrorista. Un miserable con delirios revolucionarios de café. Un delirante que no representa ninguna causa justa, y encima llama al levantamiento en armas, desconociendo al Estado… pic.twitter.com/RkLWKvH5lJ

En ese sentido, Torres expresó que "lo advertimos antes y lo repetimos ahora: este Gobierno no va avalar ningún llamado a la violencia , y no vamos a permitir que nadie intente intimidarnos, amenazando y poniendo en riesgo la vida de los chubutenses".

"A vos, Jones Huala, te lo digo bien claro: no representás ninguna causa, no te respalda ninguna comunidad Mapuche Tehuelche y los únicos que te siguen son los delincuentes y delirantes como vos. No te tenemos miedo y te vamos a caer con todo el peso de la ley", advirtió Torres.