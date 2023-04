El ex intendente salteño que se sacó fotos semidesnudo con menores vuelve a ser candidato

Juan Rosario Mazzone se desempeñó como intendente del municipio El Bordo, en la provincia de Salta. Sin embargo, en 2015 fue destituido por la filtración de fotos en las que aparecía con el torso desnudo junto a menores de edad. Ahora, vuelve a ser noticia ya que se postuló como candidato.

En aquel entonces, Mazzone fue condenado a tres años de prisión condicional por corrupción de menores, junto a otros dos acusados. Sin embardo, el fallo no incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos, una figura que se le suele aplicar a dirigentes políticos que cometen delitos penales graves, detalla Crónica.

Tras cumplir con su condena, el ex funcionario decidió lanzarse una vez más para estar al frente de la intendencia del municipio ubicado en el departamento salteño de Güemes.

Una de las fotos por las que lo imputaron.

El escándalo trascendió a nivel nacional

En 2015 “Chicho”, apodo con el que se lo conoce, protagonizó un escándalo cuando se conocieron fotos en las que aparecía semidesnudo junto a dos adolescentes de 15 y 17 años que estaban en la misma situación.

En ese momento, al dirigente de 70 años le faltaban diez meses para terminar su mandato como representante del Partido Justicialista salteño. La gravedad del caso hizo que el Concejo Deliberante de la localidad se juntara para tratar su destitución, que fue aprobada el 13 de enero de 2015.

Asimismo, la justicia salteña abrió una investigación y tras dos años de trabajo Mazzone fue condenado a tres años de prisión condicional pero no se lo inhabilitó para ejercer funciones públicas. “Las consideraciones efectuadas respecto de la calidad ética o moral de una persona no pueden ser evaluadas por este Tribunal para impedir su postulación, en el sentido de que no es posible crear requisitos o impedimentos para el ejercicio de los derechos políticos que la ley no prevé ni la Constitución autoriza”, señaló el Tribunal en el fallo.

La Justicia rechazó las dos impugnaciones que se habían presentado y Mazzone podrá encabezar la lista 314 para competir por la Intendencia de El Bordo.

La foto completa del intendente salteño.

La insólita explicación de Mazzone

Cuando se filtraron las fotos junto a las menores el condenado denunció que era víctima de una operación política. Contó que “estaba participando de la fiesta con mi señora. Luego llegó un remisero de El Bordo al cual yo no conocía con su novia y tres chicas”. “No es ninguna fiesta negra. Simplemente estaban festejando. No sé ni quienes son”, había dicho. “Sólo estaba sin remera cuando sacaron la foto, no desnudo”, aseguró.

Su defensa se derrumbó a los pocos días, cuando apareció una foto en la que se lo veía en calzoncillos. Mazzone dijo entonces que en el lugar “hacía un calor bárbaro y por eso yo estaba con el torso desnudo como se ve en la foto” y se justificó: “No hay nadie teniendo sexo, no hay nadie que se está besando ni nada de eso. Si son menores de edad, no veo nada de malo”.