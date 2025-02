El enojo de Flor Destéfanis por la polémica maniobra de la oposición en el Concejo de Santa Rosa

La intendenta señaló en conferencia de prensa que "hoy se renovaban las autoridades del Consejo de Santa Rosa y me enteré mientras estaba acá que los dos bloques de la oposición decidieron que sea un radical , opositor a nuestro gobierno, quien quede como presidente".

Pero eso no fue todo, las dos vicepresidencias también quedaron en mano de los opositores con el mismo resultado (6 a 4). Débora Quiroga quedó como vicepresidenta primera y el concejal Diego Ércoli (Pro), como vice segundo .

El Gobernador @alfredocornejo hoy llegó a @SantaRosa_Mza , hablando de trabajar en conjunto, de avanzar en convivencia política.

Con este escenario, Destéfanis estalló contra los opositores por adueñarse de la línea sucesoria del Poder Ejecutivo: "Es una falta de respeto a la democracia. En absolutamente todos los concejos deliberantes de Mendoza, en la Legislatura y aún en la Nación, siendo que el presidente no tiene mayorías, se respeta la línea de sucesión".

Y arremetió: "Hoy en día a esta intendenta no puede pasarle absolutamente nada. No puedo enfermarme, no puedo tener un accidente ni tomarme unos días de descanso, porque por decisión de los concejales de Santa Rosa, quien ha asumido es una persona totalmente opuesta a quien ganó en las urnas y en democracia en el año 2023".

Qué dijo Cornejo del conflicto en Santa Rosa

"Me parece una pena, que esto que vino a contarnos hoy el gobernador, no se respete por su equipo aquí en Santa Rosa", lanzó también la dirigente peronista.

Es que Cornejo señaló ante la prensa que Santa Rosa "es un departamento que tiene una altísima conflictividad política y creo que no lo justifica, así que hay que poner paz todo el tiempo. Debemos bajar la intensidad de la politiquería y aumentar la gestión, atención de servicios y demás".

De todos modos, al ser consultado por la elección de Quiles como presidente del HCD, el gobernador señaló que "ojalá sirva para acuerdos y concensos".

Entonces, Destéfanis utilizó las palabras de Cornejo y sentenció: "Me parece que es una falta de respeto a las directivas que dio este Gobernador, que viene a querer trabajar en paz y que los concejales de la oposición en Santa Rosa solo están pensando en elecciones y en política, cuando otros nos estamos concentrando en gobernar y mejorarle la vida a la gente".