El dueño del laboratorio HLB admitió que irá preso por el fentanilo contaminado: "Falta poquito"

El empresario Ariel García Furfaro , dueño del laboratorio HLB Pharma , reconoció públicamente la gravedad del proceso judicial en curso por el fentanilo contaminado y afirmó: "voy a terminar preso, falta poquito".

Fentanilo contaminado: el Gobierno pedirá un informe a la Anmat para revisar su actuación

En entrevistas radiales, el propio Furfaro reconoció que el Gobierno intentó clausurar su planta en noviembre de 2024, aunque la producción continuó en funcionamiento incluso durante diciembre.

Desde que asumió en octubre, el ministro de Salud, Mario Lugones , dispuso una revisión integral de la industria farmacéutica con especial foco en laboratorios como el de Furfaro, aunque aclaró que no se trató de un señalamiento exclusivo sino de una auditoría general sobre la producción y el control de medicamentos en el país.

Fuentes oficiales confirmaron que todas las ampollas contaminadas fueron ya detectadas y retiradas de circulación por orden judicial, con el objetivo de garantizar que ningún lote en mal estado llegue nuevamente a hospitales o farmacias.

El Gobierno, al igual que los familiares de las víctimas, espera que la Justicia avance con celeridad en la investigación y determinación de responsabilidades. Para ello puso a disposición toda la documentación del INAME y abrió un sumario interno que facilite el esclarecimiento de los hechos.

El Gobierno pedirá un informe a la Anmat

El Gobierno pedirá un informe a la ANMAT para “revisar su actuación” en el escándalo por el fentanilo contaminado. Además, desde Casa Rosada confirmaron su intención de recusar al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak porque, advirtieron, “puede avanzar en la causa pero no lo hace”.

Así lo indicó a un grupo de periodistas acreditados una fuente de Presidencia con acceso directo al mandatario Javier Milei, y que detalló que “eran 400 mil dosis” las contaminadas y “ya están todas incautadas”.

El dirigente defendió el accionar del Gobierno al señalar que “actuó en tiempo porque la ANMAT inhabilitó al laboratorio” HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, y “además sacó las dosis del mercado”.

“Ahora se hizo un pedido de informe a la ANMAT para esclarecer el camino recorrido, para revisar el procedimiento y la actuación del organismo. El Gobierno tiene la responsabilidad de salvar vidas y si no hubiera hecho nada, aún se estaría usando el fentanilo y causaría más muertes”, remarcó la misma fuente.