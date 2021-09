El día que Aníbal Fernández, nuevo ministro de Seguridad, habló de “la sensación de inseguridad”

Una de las sorpresivos cambios en el gabinete de Alberto Fernández incluyó el regreso de Aníbal Fernández, designado ahora como nuevo ministro de Seguridad de la Nación. Sin embargo, muchos todavía recuerdan aquella polémica frase de que “la sensación de inseguridad”.

Cuando era ministro del Interior de Néstor Kirchner, en 2006, Aníbal aseguró que “la inseguridad es una sensación” y acusó a los medios de comunicación de generarla.

“La sensación está y no se cambia con discursos; se cambia con hechos. Mi preocupación no está en cambiar la cabeza del hombre que siente la sensación o la mujer que siente la sensación, en la calle, con una palabra; yo no soy quién para curar de palabra. Yo sé que la sensación está porque no vivo dentro de un Tupperware”, había manifestado años atrás.

Las declaraciones quedaron guardadas en la memoria colectiva de los argentinos y retomaron relevancia en estos días tras la designación que hizo el Presidente justo para el área de Seguridad, una de las más cuestionadas en la gestión de Sabina Frederic.

Aníbal Fernández: “Me tengo que joder por pelo...”

En 2012, Aníbal Fernández, quien para entonces había pasado a ser senador nacional por la provincia de Buenos Aires, se defendió en un diálogo con radio Continental: “Me encajaron ese sayo que me cuesta horrores sacármelo, no tengo nada que ver”. También, el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner supo pedir disculpas a los vecinos por haber dicho que la ola delictiva que vivía el país era un “punch mediático”.

En 2014, en la FM Rock & Pop, Aníbal volvió a referirse a su polémica frase, justo después de sufrir un asalto. “Me tengo que joder por pelotudo. Ellos (La Nación) son los que hacen los estudios de sensación de inseguridad ante la Universidad de Belgrano. Ellos debieran decir lo que yo vengo mostrando”, dijo.

“Los hay (hechos de inseguridad). Me tocó a mí y pedir disculpas y hacerse el que no pasó”, expresó.

Más adelante -esta vez en Twitter, donde es habitual que sea protagonista varios cruces verbales-, Fernández quiso despegarse de sus afirmaciones y le atribuyó a La Nación los dichos de la “sensación de inseguridad”.

SENSACIÓN DE INSEGURIDAD

Estos corruptos cínicos incluyendo a la Gobernadora Vidal, que se indignaban por el concepto "sensación de inseguridad" que investigó y acuñó La Nación, ahora dicen que la muerte de policías son RACHAS ESTACIONALES

BASURAS...https://t.co/ag3Atqg1xf — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) July 30, 2018

De vuelta al presente, Aníbal Fernández jurará este lunes como nuevo titular de la cartera de Seguridad, en el marco del relanzamiento del Gobierno tras las presiones internas del kirchnerismo duro y la derrota en las elecciones PASO.

Aníbal era, hasta este viernes, interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Dos días antes de ser nombrado visitó Casa Rosada y, a su salida, había negado a la prensa que el Presidente le haya ofrecido algún cargo. Su destino cambió a las pocas horas.

Con el retorno de esta figura política, el Gobierno busca darle volumen político al nuevo Gabinete y mayor protagonismo a la cartera.

Es un honor para mí haber sido parte del equipo de @alferdez desde el inicio de su gestión.

Agradezco a las y los trabajadores del @MinSeg y de las Fuerzas la oportunidad de contribuir a una seguridad federal y democrática por la cual seguiré trabajando y militando. — Sabina Frederic (@SabinaFrederic) September 18, 2021

En tanto, la exministra Frederic se despidió por redes sociales. “Es un honor para mí haber sido parte del equipo de @alferdez desde el inicio de su gestión. Agradezco a las y los trabajadores del @MinSeg y de las Fuerzas la oportunidad de contribuir a una seguridad federal y democrática por la cual seguiré trabajando y militando”, publicó en Twitter.