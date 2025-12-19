19 de diciembre de 2025 - 20:35

El concejal destituido por violencia de género fue removido por unanimidad: qué pasará con su banca

El HCD de Tupungato destituyó por unanimidad a Facundo Arce y queda a la espera del reemplazo de la banca.

El concejal de Tupungato, Facundo Arce, fue destituido por violencia de género.&nbsp;

El concejal de Tupungato, Facundo Arce, fue destituido por violencia de género. 

Foto:

Por Gisel Guajardo

Banca vacante en el legislativo departamental de Tupungato. Después de la destitución por unanimidad del concejal del Partido Federal, Facundo Arce, acusado por hechos de violencia de género, el HCD espera ahora la decisión de la Junta Electoral, que deberá determinar a quién le corresponderá ocupar la banca hasta el final del mandato, previsto para abril de 2026.

Leé además

El concejal de Tupungato, Facundo Arce, fue destituido por violencia de género. 

Destituyeron al concejal de Tupungato que está acusado de violencia de género

Por Gisel Guajardo
Ornella Calvete, exdirectora nacional en el Ministerio de Economía, se presentó este viernes ante el juez Sebastián Casanello, pero se negó a declarar. 

Causa coimas en Andis: la exfuncionaria Ornella Calvete se negó a declarar

Por Redacción Política

Terminada la sesión de ayer y aprobada la destitución por los 9 concejales, la presidenta de cuerpo legislativo, Marcela Granizo, explicó que la resolución fue elevada de manera inmediata a la Junta Electoral. El encargado de definir quién ocupará la banca vacante. “Nosotros no podemos decidirlo. Hay una lista conformada y es la Junta Electoral la que debe determinar quién es la persona que corresponde”, señaló.

Granizo indicó que, una vez que llegue esa definición, el Concejo avanzará con los pasos administrativos para la asunción del reemplazo. “Ya dependemos de los tiempos de la Junta. Si la respuesta es inmediata, posiblemente a comienzos de la próxima semana la banca ya esté ocupada”, explicó.

Sesión de destitución

El proceso se inició hace aproximadamente un año, a partir de la denuncia por hechos de violencia de género que derivó en la conformación de una comisión investigadora dentro del Concejo Deliberante. En el marco de ese procedimiento y conforme a lo establecido por la Ley 1979, hace unos 15 días el cuerpo legislativo resolvió la suspensión preventiva del concejal, otorgándole ese plazo para presentar su defensa. Cumplido ese período, y tal como lo establece la normativa, el Concejo debió convocar a una sesión especial para definir si correspondía la absolución o la destitución.

En diálogo con Los Andes, Granizo señalo que “la ley es clara: llegado ese momento, el Concejo tiene que definir si corresponde la absolución o la destitución”, señaló.

Contó que la sesión se inició otorgándole la palabra al concejal para que ejerciera su derecho a defensa. “Él tenía derecho a defenderse y así se hizo. Se le dio la palabra para que hiciera su descargo”, explicó. Según detalló, el edil se presentó sin representación legal, a pesar de que podía hacerlo con un abogado.

Granizo relató que, durante su exposición, el concejal negó los hechos que se le imputaban y planteó que el proceso tenía un trasfondo político. “Sostuvo que no podía pedir disculpas por algo que no había hecho y que esto era una cuestión política”, indicó.

Pasada esta instancia, el expediente fue remitido a la Comisión de Peticiones y Poderes, que elaboró el proyecto de resolución. “Ese proyecto se puso a consideración del cuerpo y los nueve concejales que podían votar lo hicieron de manera afirmativa”, explicó, y remarcó que la decisión se tomó por unanimidad.

Horas más tarde, el concejal difundió un video en sus redes sociales en el que se refirió a la decisión del cuerpo legislativo. “finalmente fui destituido como concejal”, comienza diciendo. Luego sostuvo que su apartamiento respondió a “costos políticos por hacer las cosas bien” y afirmó que, pese a que “la Justicia había archivado la denuncia” y que “la Fiscalía no encontró ningún delito”, el Concejo Deliberante avanzó igualmente con la medida, concluyó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Justicia investiga a quienes usaron el helipuerto de la mansión vinculada a la AFA

La Justicia busca identificar quiénes usaban el helipuerto de la lujosa mansión de Pilar vinculada a la AFA

Por Redacción Política
El Senado dictaminó a favor del proyecto de Inocencia Fiscal 

Senado: el oficialismo logró el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal y se tratará el 26 de diciembre

Por Redacción Política
El exjuez Walter Bento junto a su esposa Marta Boiza y sus hijos durante el debate. Archivo Los Andes

La defensa de Walter Bento cerró sus alegatos y se despachó contra el abogado que se "dio vuelta" en el juicio

Por Martín Fernández Russo
El Senado debate el Presupuesto 2026

Presupuesto 2026: no se incorporó en el Senado el capítulo 11 rechazado por Diputados y obtuvo dictamen

Por Redacción Política