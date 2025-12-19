El concejal destituido por violencia de género fue removido por unanimidad: qué pasará con su banca

Banca vacante en el legislativo departamental de Tupungato . Después de la destitución por unanimidad del concejal del Partido Federal, Facundo Arce, acusado por hechos de violencia de género , el HCD espera ahora la decisión de la Junta Electoral, que deberá determinar a quién le corresponderá ocupar la banca hasta el final del mandato, previsto para abril de 2026.

Terminada la sesión de ayer y aprobada la destitución por los 9 concejales, la presidenta de cuerpo legislativo, Marcela Granizo, explicó que la resolución fue elevada de manera inmediata a la Junta Electoral. El encargado de definir quién ocupará la banca vacante . “Nosotros no podemos decidirlo. Hay una lista conformada y es la Junta Electoral la que debe determinar quién es la persona que corresponde”, señaló.

Granizo indicó que, una vez que llegue esa definición, el Concejo avanzará con los pasos administrativos para la asunción del reemplazo. “Ya dependemos de los tiempos de la Junta. Si la respuesta es inmediata, posiblemente a comienzos de la próxima semana la banca ya esté ocupada”, explicó.

El proceso se inició hace aproximadamente un año, a partir de la denuncia por hechos de violencia de género que derivó en la conformación de una comisión investigadora dentro del Concejo Deliberante . En el marco de ese procedimiento y conforme a lo establecido por la Ley 1979, hace unos 15 días el cuerpo legislativo resolvió la suspensión preventiva del concejal, otorgándole ese plazo para presentar su defensa. Cumplido ese período, y tal como lo establece la normativa, el Concejo debió convocar a una sesión especial para definir si correspondía la absolución o la destitución.

En diálogo con Los Andes, Granizo señalo que “la ley es clara: llegado ese momento, el Concejo tiene que definir si corresponde la absolución o la destitución”, señaló.

Contó que la sesión se inició otorgándole la palabra al concejal para que ejerciera su derecho a defensa. “Él tenía derecho a defenderse y así se hizo. Se le dio la palabra para que hiciera su descargo”, explicó. Según detalló, el edil se presentó sin representación legal, a pesar de que podía hacerlo con un abogado.

Granizo relató que, durante su exposición, el concejal negó los hechos que se le imputaban y planteó que el proceso tenía un trasfondo político. “Sostuvo que no podía pedir disculpas por algo que no había hecho y que esto era una cuestión política”, indicó.

Pasada esta instancia, el expediente fue remitido a la Comisión de Peticiones y Poderes, que elaboró el proyecto de resolución. “Ese proyecto se puso a consideración del cuerpo y los nueve concejales que podían votar lo hicieron de manera afirmativa”, explicó, y remarcó que la decisión se tomó por unanimidad.

Horas más tarde, el concejal difundió un video en sus redes sociales en el que se refirió a la decisión del cuerpo legislativo. “finalmente fui destituido como concejal”, comienza diciendo. Luego sostuvo que su apartamiento respondió a “costos políticos por hacer las cosas bien” y afirmó que, pese a que “la Justicia había archivado la denuncia” y que “la Fiscalía no encontró ningún delito”, el Concejo Deliberante avanzó igualmente con la medida, concluyó.